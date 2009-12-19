نمایش خودرویی با سوخت سبز در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی افشار عضو هیئت مدیره پالایشگاه فرآورده های سبز مشهد ظهر شنبه در جریان بازدید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری از این خودرو در محل نمایشگاه گفت: این سوخت برای اولین بار در خاورمیانه در پالایشگاه فراورده های سبز تولید شده است.

افشار تصریح کرد: سولفور موجود در نفت گاز حدود 10 هزار ppm است در حالی که سوخت بیودیزل حدود 80 ppm سولفور دارد و موجب کاهش 130 برابری آلودگی هوا می شود.

وی گفت: این سوخت از دانه های روغنی خوراکی و غیرخوراکی تولید می شود که در حال حاضر از روغنهای مایع خوراکی موجود بهره برداری می گردد.

وی ادامه داد: این سوخت که دارای تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست کشور است، در صورت تولید انبوه، نقش به سزایی در کاهش آلودگی هوا ایفا خواهد کرد.

افشار اظهار داشت: استفاده از این سوخت در خودروها، شتاب بیشتر خودرو، چرب ماندن قطعات، کاهش استهلاک قطعات و افزایش عمر خودرو را در پی دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، مشتقات بیودیزل در پالایشگاه فرآورده های سبز مشهد تولید می شود که در صورت حمایت دولت، امکان تولید روزانه 300 هزار لیتر سوخت بیودیزل در این کارخانه فراهم است.

عضو هیئت مدیره پالایشگاه فرآورده های سبز تصریح کرد: در صورت حمایتهای بیشتر در فاز دوم، امکان تولید روزانه 10 میلیون لیتر بیودیزل در کشور فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه در صورت تولید انبوه و جایگزینی این سوخت به جای نفت گاز جایگاه ایران را از یورو دو به یورو پنج ارتقاء خواهد داد، اظهار امیدواری کرد: دولت با حمایت خویش از تولید این سوخت، گامهای موثری در جهت دستیابی به استانداردهای بین المللی بردارد.

برای اولین بار در کشور و همزمان با هفته پژوهش، خودرویی با سوخت سبز (بیودیزل) در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی خراسان رضوی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد به نمایش درآمد.

سوخت سبز یا بیودیزل این خودرو که جایگزین سوخت نفت گاز شده، برای نخستین بار در خاورمیانه در پالایشگاه فرآورده های سبز مشهد تولید شده است.