به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابوالفضل اسفندیاری پیش از ظهر شنبه در گردهمایی تخصصی درمان و بیمه استانهای کشور در ساری تعداد درمانگاه های فعال فرهنگیان کشور را 120 واحد اعلام کرد و گفت: تمام مراکز درمانی فرهنگیان دارای مجوزهای قانونی از وزارت بهداشت هستند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ممنوعیت قانونی درمانگاه در حال راه اندازی و دریافت نداریم.

رئیس اداره بیمه و درمان وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: این درمانگاه ها در بخشهای کلینیکی و پاراکلینیکی، دندانپزشکی، داخلی، زنان و زایمان، قلب و عروق، پوست و مو، کلیه، اطفال، تزریقات و پانسمان، واکسیناسیون و ارتوپدی ارائه خدمات می کنند.

وی افزود: تمام خدمات ارائه شده در این درمانگاه ها بر اساس تعرفه های دولتی بوده و برای فرهنگیان از 20 تا 50 درصد در بخش های مختلف تخفیف ارائه داده می شود.

اسفندیاری یادآور شد: در سال گذشته 58 میلیارد ریال در سطح کشور بر اساس تعرفه دولتی به کارکنان وزارت آموزش و پرورش و فرهنگیان تخفیف داده شد.

وی میزان پذیرش بیمار درمانگاه های وزارتخانه در سال قبل را هشت میلیون و 300 هزار نفر اعلام کرد و گفت: سرانه درمانی فرهنگیان کشور افزایش خواهد یافت.