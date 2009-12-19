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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۰

عزیز الدویک:

وتوی بیگانه مانع از تحقق آشتی ملی فلسطین است

وتوی بیگانه مانع از تحقق آشتی ملی فلسطین است

رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین اظهار داشت: وتوی بیگانه همواره مانع از دستیابی به آشتی ملی فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عزیز الدویک در یک گفتگوی خبری اظهار داشت: هفته های گذشته با موافقت مصر با ملاحظات جنبش حماس در قبال طرح ابتکار قاهره فرصت نادری برای تحقق آشتی ملی فلسطین فراهم شده بود که با وتوی بیگانگان از بین رفت.

رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین جنبش فتح را به تسلیم شدن در برابر دستورات خارجی و مانع تراشی بر سر راه آشتی ملی فلسطین متهم کرد.

خاطرنشان می شود که منابع آگاه مصری اخیرا اعلام کردند که واشنگتن از مقامات قاهره خواسته است نهایی کردن توافقنامه آشتی ملی فلسطین را تا چند هفته به تاخیر بیندازد.

گفتگوهای ملی فلسطین تحت نظارت مصر و با هدف از بین بردن اختلافات داخلی فلسطین از اسفند سال گذشته آغاز شده، اما گروه های فلسطینی تاکنون نتوانسته اند به توافق دست یابند.

کد مطلب 1003112

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