به گزارش خبرنگار مهر احمد مومنی رخ امروز در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، اولویت برنامه های شرکت فرودگاههای کشور را تکمیل پروژه های نیمه تمام اعلام کرد و گفت: در سالجاری اولویت اول کاری ما تکمیل پروژه های نیمه تمام فرودگاههای جیرفت، رفسنجان، تبریز، اهواز، زاهدان و رامسر است.

معاون وزیر راه و ترابری میزان اعتبار برای تکمیل این پروژه ها را تا پایان سال 89 در حدود 102 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این پروژه ها از محل اعتبارات داخلی شرکت فرودگاههای کشور پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص مصوبات سفرهای استانی گفت: برای اجرای مصوبات سفرهای استانی گزارشی را برای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال کردیم تا اعتبار مورد نیاز آن را در ردیف های عمومی بودجه دولت قراردهند.

فرودگاه رامسر قطب گردشگری می شود

مومنی رخ اظهارداشت: در صورت تصویب، شرکت فرودگاههای کشور مبلغ 57 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت دریافت خواهد کرد، علاوه بر اینکه برای توسعه و بهسازی فرودگاه رامسر جهت تبدیل شدن به قطب گردشگری ایران، اعتباری بالغ بر 35 میلیارد تومان درخواست شده است تا در متمم بودجه 88 و بودجه 89 پیش بینی شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در بخش دیگری از سخنان خود به بدهی 145 میلیارد تومانی شرکتهای هواپیمایی اشاره کرد و گفت: در صورتی که این بدهی ها به شرکت بازپرداخت نشود موجب کاهش ایمنی در فرودگاههای کشور خواهد شد.

مومنی رخ با اعلام اینکه در سالجاری تعداد پروازهای داخلی 20 درصد افزایش یافته است دلیل کاهش 7درصدی تعداد پروازهای عبوری از ایران را تغییرات اقتصادی در جهان و شیوع بیماریهای واگیر اعلام کرد.

کاهش رغبت برخی شرکتها به پرواز از آسمان ایران

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد مسیرهای پروازی در کشور از 92 مسیر به 102 مسیر افزایش یافته است، اما به دلیل وجود محدودیت ها بعضی شرکت ها به دلایل اقتصادی رغبتی به پرواز از آسمان ایران نشان نمی دهند.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشوراز تعیین تکلیف پروژه ساخت فاز 2 فرودگاه امام تا پایان آذر ماه سالجاری خبر داد و تصریح کرد: دلیل طولانی شدن بررسی ها اجازه قانونی است که شرکتها در پروژه های بزرگ برای بررسی های اولیه خود می توانند از 6 ماه تا یکسال زمان داشته باشند.

وی تصریح کرد: شرکت فرودگاههای کشور برای ساخت فاز 2 فرودگاه امام تفاهم‌نامه ای را با شرکت سپاهان منعقد کرده بود که تا پایان آبان کار مطالعاتی شرکت سرمایه‌گذار و فرودگاه به اتمام برسد تا مراحل توافقنامه آغاز شود، اما درخواست شد این توافق نامه یک ماه دیگر تمدید شود.

وی درباره یکپارچه شدن نیروهای حفاظتی و امنیتی در فرودگاه گفت: بر اساس برنامه چهارم باید مبادی ورودی و خروجی به نیروی انتظامی واگذار می‌شد که برای این امر نظرات اصلاحی به شورای عالی امنیت ملی ارسال شد که 2 هفته گذشته این اصلاحیه آئین‌نامه در دستور کار شورا قرار گرفت که فردا سومین جلسه در خصوص این موضوع برگزار و تصمیم‌گیری خواهد شد.