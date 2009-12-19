جواد داوودآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به آغاز فعالیت بیش از 300 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی افزود: نرخ هزینه اتوبوس ها بر اساس مصوبه شورای شهر برای هر نفر 1000 ریال خواهد بود که در این راستا سه شرکت 300 دستگاه اتوبوس را با قیمت 140 میلیون ریال از شهرداری خریداری کرد.

عضو شورای شهر مشهد، حضور اتوبوس های بخش خصوصی در سیستم حمل و نقل عمومی مشهد را گامی در راستای گرایش عمومی افرادی که از وسیله نقلیه شخصی استفده می کنند دانست و تصریح کرد: ارتقا سیستم حمل و نقل عمومی نیازمند بهره گیری از امکانات بخش خصوصی است که حضور این تعداد اتوبوس می تواند نقطه عطفی در این زمینه باشد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد در رابطه با نحوه فعالیت این خطوط گفت: برای فعالیت بخش خصوصی هیچ محدودیتی نداریم و می تواند در هر خطی اقدام به فعالیت کنند.

وی ادامه داد: خصوصی سازی ناوگان حمل و نقل در برنامه چهارم توسعه کشور لحاظ شده است و با توجه به تدوین سند پنجم توسعه ما در رابطه با خصوصی سازی اتوبوس رانی خیلی دیر شروع کردیم.