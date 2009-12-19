به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق مهر امام رضا (ع)، سیدمحمد کریمی دردیدار با مدیران و کارکنان صندوق مهر امام رضا (ع) استان خراسان رضوی، رویکرد جدید صندوق را توجه بیشتر به مناطق محروم و اشتغال روستایی اعلام کرد و گفت: با عنایت به نگاه دولت دهم در خصوص ساماندهی و رسیدگی به وضع شغلی و معیشتی قشر ضعیف و محروم جامعه، صندوق مهر امام رضا (ع) بر اساس سیاستهای تبیین شده جدید، رویکرد خود را بر پایه توجه ویژه به مناطق محروم و روستایی اختصاص داده است.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا اظهار داشت: با توجه به استقرار بخش عظیمی از جمعیت جوان و جویای کار در مناطق محروم و روستایی و قابلیت و توانمندی آنان، می طلبد تا جهت بهره گیری از ظرفیتها، استعداد و نیروی جوانی، سازوکار مناسبی برای شناسایی توام با رویکرد حمایتی مناسب نسبت به مناطق مختلف به ویژه کمتر برخوردار اعمال شود. از این رو لازم است دستگاههای اجرایی که مسئولیت تامین شغل و معیشت جوانان را بر عهده دارند با همکاری و همدلی بیشتر سعی در برطرف نمودن مشکلات و فراهم نمودن زمینه بهتر برای توسعه در امر خدمات رسانی و رفع هرگونه نارسایی داشته باشند.

وی افزود: صندوق مهر امام رضا (ع) با اختصاص بودجه مناسب جهت ارائه تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به جوانان مناطق محروم و روستایی سعی در کمک به ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق و در نتیجه توزیع عادلانه منابع با رویکرد توسعه و تعمیم عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی دارد.

شایان ذکر است که صندوق مهر امام رضا (ع) طی سالجاری بالغ بر 150 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به بیش از 2400 نفر از جوانان استان خراسان رضوی پرداخت کرده است.