قاچاق سوخت در حمل و نقل هوایی بعید است

رضا نخجوانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هزینه های هواپیماها هزینه های سنگینی است، گفت: احتمال قاچاق به آن صورتی که در حمل و نقل زمینی اتفاق می افتد، در حمل و نقل هوایی بعید به نظر می رسد.

معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به اینکه میزان سوختی که به هواپیماها داده می شود، براساس نیاز آنها است، افزود: در صورتی که مصادیقی برای قاچاق سوخت پیدا شود، به شدت با آن برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه استاندارد سوخت مصرفی ناوگان هوایی کشور استاندارد رایج در تمام دنیا است، اظهار داشت: میزان مصرف سوخت هواپیماها با تکنولوژی ساخت آن رابطه مستقیم دارد.

نخجوانی ادامه داد: برای نمونه مصرف سوخت هواپیمای توپولف تقریبا 2 برابر هواپیماهای مشابه است که این لزوم دقت بیشتر شرکتهای هواپیمایی برای انتخاب هواپیماها به لحاظ اقتصادی را افزایش می دهد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها، اظهار داشت: زمانی که نرخ فروش سوخت بالاتر برود موقعیت غیر اقتصادی استفاده از این نوع هواپیماها برای شرکتها دو چندان خواهد بود.

نخجوانی تاکید کرد: ما باید شرکتهای هواپیمایی را راهنمایی کنیم تا از هواپیماها با تکنولوژی و نوع موتوری استفاده کنند که از ضریب سوخت پایین تری برخوردار باشند.