به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، "جفری فلتمن" با تاکید بر این مسئله که آمریکا هیچ تمایلی مبنی بر بازگشت بعثی ها به حیات سیاسی عراق ندارد، اظهار داشت: اخباری که درباره مشارکت آمریکا در برگزاری کنفرانس بعثی ها منتشر شده است، صحت ندارد.

وی در ادامه با اعلام آمادگی واشنگتن برای مشارکت در تحقیقات انفجارهای خونین بغداد، اظهار داشت: شخصا سه بار برای گفتگو درباره مسائل عراق، به دمشق سفر کرده ام.

معاون کلینتون در ادامه افزود: در تمامی این دیدارها مقامات سوری بر روابط محکم با عراق تاکید کرده و خواستار بهبود سطح این روابط بوده اند.

فلتمن تاکید کرد: کشورهای همسایه عراق باید بدانند که این کشور به زودی به یکی از قدرت های بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد و آمریکا خواهان ورابط بلندمدت با این کشور است.

علی الدباغ: متهمان بازداشت شده پس از انفجار سه شنبه خونین از نیروهای امنیتی نبوده اند

سخنگوی دولت عراق با اشاره به سوء تفاهم ایجاد شده پس از سخنان اخیر "نوری المالکی" (نخست وزیر عراق) درباره تروریست های دستگیر شده پس از انفجارهای خونین سه شنبه در بغداد اظهار داشت: رسانه ها باید در انعکاس اخبار واقعی دقت بیشتری داشته باشند.

پیش از این رسانه های خبری با استناد به سخنان نوری المالکی درباره متهمان بازداشت شده پس انفجارهای سه شنبه خونین، از وابستگی این افراد به برخی از دستگاه های امنیتی عراق خبر داده بودند.

علی الدباغ با رد این مسئله اظهار داشت: این افراد در بازداشت دستگاه های امنیتی بسر می برند و هیچ ارتباطی با نیروهای این ارگان ها ندارند.