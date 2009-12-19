اوباما دستور حمله به حوثی ها را صادر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارشی که شبکه تلویزیونی ای. بی. سی. نیوز آن را پخش کرده آمده است: اوباما که برنده جایزه نوبل شده خود دستور حمله نظامی اخیر به یمن را صادر کرده است حمله ای که در آن غیر نظامیان از جمله کودکان، هدف قرار گرفته و کشته شدند.

این شبکه خبری روز گذشته به نقل از مقام های ناشناس در دولت آمریکا اعلام کرد: بر اساس دستور اوباما هواپیماهای نظامی دو اردوگاه را در شمال پایتخت یمن بصورت همه جانبه مورد هدف قرار دادند.

این گزارش همچنین به نقل از مخالفین در یمن می گوید: عملیات منجر به مرگ 120 نفر شد که بسیاری از آنها غیر نظامی از جمله کودک بودند.

بر اساس این گزارش، اوباما پس از این حمله هوایی طی تماسی تلفنی با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به وی در برخورد و مبارزه با القاعده تبریک گفته است.