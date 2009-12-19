به گزارش خبرنگار مهر، رضا نایینی، رحمان رئوفی، ابراهیم سنسبیلی و عظیم جزیده نمایندگان ایران در مسابقات 2009 والیبال ساحلی قهرمانی آسیا خواهند بود که در قالب دو تیم ملی "الف" و"ب" با حریفان آسیایی خود دیدار خواهند کرد. این بازیکنان امشب عازم دبی شده و از آنجا به چین سفر می‎کنند.

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا از روز چهارشنبه (2 دی‎ماه) در شهر "هایکو" آغاز شده و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.

پیش از آغاز مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا، اجلاس آسیایی این رشته به مدت دو روز (دوشنبه و سه‌شنبه) در محل بازی‌ها، برگزار خواهد شد. به همین دلیل احمد خجسته رئیس کمیته والیبال ساحلی کشورمان نیز همراه با ملی‎پوشان این رشته عازم چین می‌شود تا در این اجلاس شرکت کند.