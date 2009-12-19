به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالهی - مدیرشاخه روباتیک گروه پژوهشی مکانیک پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی با اعلام این خبر گفت: تاکنون دو سری گریپر در این مرکز تحقیقاتی طراحی و ساخته شده و در خط تولید انبوه موتور ملی و موتور روآ به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به کیفیت گریپرهای تولید شده یادآور شد: این محصولات توانسته به طور کامل جایگزین نمونه خارجی شود.

عبدالهی در ادامه با اشاره به قیمت نمونه خارجی این محصول و محدودیت های موجود در زمینه خرید آن از خارج کشور، افزود: گریپرهای موجود با هزینه ای معادل یک چهارم قیمت نمونه های خارجی طراحی و ساخته شده و زمان طراحی و ساخت آنها نیز از زمان مورد نیاز برای تهیه این محصول از خارج از کشور کمتر است.

وی اظهار داشت: با طراحی و ساخت این محصولات پرمصرف، پژوهشکده توسعه تکنولوژی به فناوری ساخت گریپرهای صنعتی دقیق در ابعاد بزرگ دست یافته است.

مدیرشاخه روباتیک گروه پژوهشی مکانیک پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی گفت: گریپرهای ساخته شده در جابجایی و مونتاژ ماهیچه های ماسه ای صنعت ریخته گری موتورهای خودرو کاربرد دارند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از این گریپرها باعث افزایش راندمان و سرعت تولید، کاهش ضایعات ریخته گری و آلایندگی محیط زیست شده و طوری طراحی شده اند که می‌توانند همواره و با سرعتهای مختلف رباتهای مربوطه، هماهنگی کامل داشته باشند.