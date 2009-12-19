به گزارش خبرگزاری مهر، در این تور نیمروزه که 6 ساعت به طول می‌انجامد گروههایی از شهروندان از نزدیک با گوشه‌هایی از اقدامات اجرایی و عملیات عمرانی که در بخش حمل و نقل شهری در جریان است آشنا می‌شوند.

تور حمل و نقل شهری فرصت مناسبی است تا اقشار مختلف شهروندان با خدمات و زحمات شبانه‌روزی که در جهت تامین آرامش خاطر، ایمنی و رفاه حال شهروندان در جریان است از نزدیک آشنا شوند.

در هفته نخست برگزاری تور حمل و نقل شهری از شنبه تا چهارشنبه به ترتیب پنج گروه از روسای شورایاریهای محلات، ائمه جماعات، علما و روحانیون، اساتید و دانشجویان حمل و نقل و ترافیک، خبرنگاران و اساتید علوم ارتباطات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پروژه‌های حمل و نقل شهری دیدن می‌کنند.

در جریان این برنامه بازدیدکنندگان از پروژه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از جمله در بخش حمل و نقل ریلی مانند احداث ایستگاهها، ‌کارگاهها، تونلها و کارخانجات مترو و نیز تجهیزات ترافیکی در جهت تسریع و تسهیل در آمد و شد شهروندان دیدن می‌کنند.

امکانات به کار گرفته شده در زمینه هوشمند سازی ترافیک از جمله تجهیزاتی که در مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران به منظور مدیریت هوشمند ترافیک به کار گرفته شده، از دیگر بخش‌هایی است که مورد بازدید این گروه قرار می گیرد.