به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد این جشنواره در دو بخش دانش‌آموزی و هنرمندان بالای 18 سال بر مبنای 12 داستان از کتاب داستان راستان و موضوع بهشت و جهنم در قرآن و روایات با تاکید بر آثار شهید مطهری در چهار رشته نقاشی، طرح فیلم، شعر، پوستر و یک بخش ویژه فیلم کوتاه با موضوع اصلاح الگوی مصرف برگزار می‌شود.

مقررات ارسال آثار در رشته‌های مختلف عبارتند از رشته نقاشی ارسال حداکثر سه اثر اصل، در بخش طرح فیلم هر هنرمند حداکثر سه طرح خود را هر کدام در یک صفحه A4 ارسال کند، در رشته شعر در تمام قالب‌های کلاسیک، نیمایی و سپید هر هنرمند حداکثر سه اثر به دبیرخانه ارسال کند و در رشته پوستر ارسال حداکثر سه اثر در اندازه 50 در 70 در نظر گرفته شده است.

در بخش ویژه شرکت‌کنندگان می‌توانند حداکثر سه فیلم کوتاه با موضوع اصلاح الگوی مصرف که زمان هر کدام بیشتر از 10 دقیقه نباشد در قالب DVD به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 15 بهمن است و علاقمندان می‌توانند آثار خود را به نشانی www.bashgahonar.ir ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 84172224 تماس بگیرند.