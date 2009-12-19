سردار بهمن امیری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه اعتقادی است، افزود: حفاظت از منابع طبیعی و انفال الهی علاوه بر آنکه به عنوان یک وظیفه قانونی است به لحاظ اعتقادی نیز کار با ارزشی بوده و یک وظیفه مهم قلمداد می شود که نیازمند عزم ملی است.
وی عنوان کرد: تشکیل یگان حفاظت در سراسر نقاط کشور اقدام ارزشمندی بود که با کمک نیروی انتظامی صورت گرفت و یگانهای میراث فرهنگی، شیلات و منابع طبیعی ایجاد شد.
فرمانده پلیس گیلان افزود: آثار و تبعات مثبت تشکیل یگان حفاظت منابع طبیعی در همه جای کشور به ویژه در استانهای شمالی قابل مشاهده است و اگر این یگان تشکیل نمی شد، تخریب و از بین رفتن منابع طبیعی شدت بیشتری به خود می گرفت.
وی بیان کرد: برای جلوگیری از سواستفاده افراد متخلف همه باید دست به دست هم داده و برای رفع مشکلات و موانع یگان حفاظت تلاش کرده و در مباحثی مانند نیروی انسانی، آموزش و توانمندی های آموزشی این افراد قوی تر عمل شود.
امیری مقدم یادآور شد: نیروهایی که در این زمینه به کار گرفته می شوند باید به گونه ای باشند که انجام این امور را به لحاظ اعتقادی نیز عمل به تکالیف خود بدانند.
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