انتقاد استاندار مازندران از خودنمایی برنج خارجی در بازارهای شمال

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر شنبه در همایش توسعه دانش بنیان در دانشگاه علوم کشاورزی ساری افزود: وزارت بازرگانی و دستگاه های مسئول استان باید نسبت به بررسی این نقیصه فکری اساسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید بتوانیم حلقه های مفقوده بین دستگاه های مختلف کشور و سازمانها و نهادها را سامان دهیم.

وی اظهار داشت: دانشگاه می تواند حلقه ها را شناسایی کند و پارک علم و فناوری و مراکز رشد نیز معطوف به نیازهای جامعه و بازار شوند.

طاهایی با اشاره به اینکه هر دانشگاهی باید اتاق فکری برای استاندار باشد، گفت: نمایندگان شمال اجماع خوبی پیدا کرده اند و 32 نماینده شمال ظرفیتی است که باید از آن استفاده کرد.

وی گفت: تشویش کشاورز برای تولید برنج پر محصول و از طرفی دیگر وارد کردن برنج خارجی از معضلاتی است که باید به آن رسیدگی کرد زیرا بازار داخل از محصولات خارجی پر شده است.

طاهایی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: جمعیت انبوهی به عنوان فارغ التحصیلان دانشگاهی وارد بازار کار می شوند که باید چاره ای برای آنها اندیشید.

وی تصریح کرد: در دانشگاه ها به دانشجویان دو واحد درس معیشت داده نمی شود، شاید خود استاد نیز در متن اندیشه و مهارت رویکرد کارآفرینانه نداشته باشد.