به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاهها 72 تابلو شامل آثار برتر چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی به همراه آثاری از علی وزیریان و اعضای هیئت داوران سوگواره به نمایش گذاشته می‌شود. نمایشگاهها تا 24 دی آماده بازدید علاقمندان به فرهنگ عاشورا و هنرهای تجسمی است.

در چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی از میان 1470 پوستر دریافت شده توسط دیبرخانه بیش از 40 اثر برای شرکت در این سوگواره انتخاب شدند. از این میان فردا یکشنبه 29 آذر نفرات برتر اول تا سوم معرفی و با حضور مدیران حوزه هنری، وزارت ارشاد، خانه هنرمندان و هنرمندان مطرح عرصه تجسمی تقدیر می‌شوند.

سوگواره پوسترهای عاشورایی را مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با هدف تبیین وجوه زیبایی‌شناسانه قیام عاشورا با بهره‌گیری از ابزار هنر نقاشی و گرافیک و نیز معرفی آثار ارزشمند و قابل توجه برای مقابله با تحریف‌های بصری عاشورا برگزار می‌کند.