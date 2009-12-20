روئین‌تن در این‌باره به خبرنگار مهر گفت‌: ساخت موسیقی و صداگذاری فیلم سینمایی "زم‌هریر" همچنان ادامه دارد. اواخر ماه ضبط موسیقی و میکس نهایی آغاز می‌شود و فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

"زم‌هریر" دومین فیلم سینمایی روئین‌تن پس از "دلشکسته" داستانی درباره دفاع مقدس دارد. نیوشا ضیغمی، شیلا خداداد، بیتا بادران، افسانه بایگان، امین تارخ، ابوالفضل پورعرب، وحید جلیلوند، رحمان حقیقی، هادی دیباجی، فرود روئین‌تن، جمشید شاه‌محمدی، مهوش صبرکن، مریم کاویانی و جمشید مشایخی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید "زم‌هریر" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علیرضازرین دست، طراح صحنه و لباس: ایرج رامین‌فر، صدابردار: یدالله نجفی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، تدوینگر: حسین زندباف، جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی،آهنگساز : مجید انتظامی، صداگذار: مسعود بهنام، مدیر تولید: محمدصادق آذین، دستیار کارگردان: نورالدین گودرزی، عکاس: سحاب زری‌باف، روابط عمومی: احسان ظلی‌پور.