کاربرد موسیقی در عزاداریها از هویت فرهنگی ما دور است

ایرج نعیمایی عضو پیوسته فرهنگستان هنر ضمن بیان این مطلب در انتقاد به کاربرد موسیقی در آیین عاشورایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : آنچه در سده اخیر اتفاق افتاده تاثیرپذیری در هنر است که ابتدا وارد موسیقی ملی شده و به تدریج از این حوزه خارج شده و به حوزه های دیگر هم سرایت کرده و آیین عاشورا هم از این قاعده مستثنی نیست به این معنا که انواع آهنگهایی که در ذات خود موسیقی مفهومی و معنایی ندارد برای موضوعات مقدس استفاده شده که نه تنها تاثیر مثبتی در فرهنگ اعتقادی مردم نداشته بلکه تاثیرات منفی و مخرب نیز ایجاد کرده و می کند و درست به همین دلیل است که به عنوان یک چالش و آسیب در عرصه موسیقی مذهبی مطرح است.

برخی مجریان موسیقی عزاداریها با استفاده از ریتمهای تند قصد ایجاد جذابیتهای عامه پسند را دارند که نه تنها سنخیتی با موسیقی عاشورایی ندارد بلکه هیچ تناسبی با فضای فرهنگی ما نیز ندارد



این پژوهشگر موسیقی در ادامه به کاربرد موسیقی در آیین عاشورا اشاره کرد و گفت : هر یک از فواصل موسیقایی کاربرد و تاثیرات خاص خودش را دارد. این فواصل در جهت ایجاد هیجان، برانگیختن روح حماسی ،رحمت و شجاعت در روح انسان موثر است اما متاسفانه آنچه به عنوان موسیقی عاشورایی در حال حاضر از آن یاد می شود آن نوع موسیقی نیست که کاربرد آیینی داشته باشد.



نعیمایی همچنین چگونگی استفاده از اشعار را عامل مهمی در شکل گیری موسیقی عاشورایی عنوان کرد و گفت : شعر به عنوان عاملی برای ارتباط بهتر مفاهیم با مردم همواره مورد توجه بوده است و مردم از طریق شعر با تاریخ و اعتقادات ارتباط پیدا می کنند اما در دهه اخیر شعر هم از گزند تخریب دور نمانده است و ادامه این روند همه دارایی گذشته ما را به زودی از بین می برد و در این بین رسانه ملی به اشاعه موسیقی نادرست عاشورایی با اشعاری سخیف و بسیار نازل دامن زده است و ردپای موسیقی مبتذل هم در آیین عاشورا دیده می شود و متاسفانه اشاعه این نادرستی تا اندازه ای بوده که ذائقه مردم را تغییر داده است.

وی در ادامه افزود : برای جلوگیری از این کجرویها در درجه اول باید محاوره از کلام موسیقی آیینی حذف شود چون زبان محاوره زبان عام است اما در هنر در عین توجه به عام باید ادبیات مناسب به کار رود و هیچکس حق ندارد با هر عنوانی سطح را نازل کند به اعتقاد من وظیفه هنرمند و مسئولان و متولیان فرهنگی این است که عام را ارتقا دهد نه اینکه خاص را به انزال بکشانند به همین دلیل بیان محاوره در بحث موسیقی عاشورایی باید حذف شود چرا که کل جریان عاشورا را سخیف می کند و حتی در برخی موارد توهین به مقدسات تلقی می شود.

ترانه ای از ماهواره پخش می شود و بعد می بینم ریتم همان ترانه با متن و شعری بسیار سخیف و گاهی بی ربط به واقعه عاشورا به شکل کاملا کپی اجرا می شود

این پژوهشگر موسیقی در ادامه خاطرنشان کرد : استفاده از لحن محاوره و همچنین به کارگیری ریتمهای تند که سعی در ایجاد هیحان نه از نوع حماسی دارد باعث تخریب هویت فرهنگی موسیقی ایرانی و آیین عاشورایی شده است. در واقع مجریان این نوع موسیقی با استفاده از ریتمهای تند قصد ایجاد جذابیتهای عامه پسند را دارند و از سوی دیگر سیستمهای تکنولوژی به کمک آمده و شرایطی را ایجاد کرده که نه تنها سنخیتی با موسیقی عاشورایی ندارد بلکه هیچ تناسبی با فضای فرهنگی ما نیز ندارد و گاهی این مراسم را با مجالس پایکوبی و شادی اشتباه گرفته می شود.

نعیمایی در ادامه به احیای موسیقی عاشورایی اشاره کرد و گفت : در 50 سال گذشته موسیقیهایی بسیار فرهیخته داشته ایم که باید با یک بازنگری به موسیقی امروزی درآید و آن را به مخاطب ارائه کرد و در این ارتباط نیاز به الگو سازی مناسب داریم.

وی در پایان افزود : تاثیرپذیری فرهنگ ما در تاریخ معاصر به دلیل وجود انواع وسایل ارتباط جمعی از سایر فرهنگها بیش از گذشته بوده است که این موضوع در جای خود بد نیست اما مسئله کم و کیف برداشت از این ارتباط است که متاسفانه برخی از مسئولان و مجریان مسائل فرهنگی بدترین برداشت را از این ارتباط می کنند به عنوان مثال ترانه ای از ماهواره پخش می شود و بعد می بینم ریتم همان ترانه با متنی بسیار سخیف و گاهی بی ربط به واقعه عاشورا به شکل کاملا کپی اجرا می شود و متاسفانه رسانه های دیداری وشنیداری هم این تاثیرپذیری را در قالب الگو به خورد مردم می دهند.