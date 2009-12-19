به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که با حضور برخی از کارشناسان مسائل اروپا در خبرگزاری مهر برگزار شد شرکت کنندگان به تحلیل و بررسی تحولات داخلی و خارجی اتحادیه اروپا پس از اجرایی شدن پیمان لیسبون پرداختند.

خانم دکتر "گونتر" استاد دانشگاه هامبورگ آلمان درباره جایگاه ادیان و اقلیتها در قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا گفت : چیزی که مسلم است هیچ اصلی درباره حقوق اقلیتها و یا شهروندان غیراروپایی در این قانون وجود ندارد. این مشکلی است که در درون کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در این زمینه دیده می شود. در هر حال این مشکلی است که برای حل آن به زمان بیشتری نیاز است.

به اعتقاد این پژوهشگر حوزه ادیان و اقلیتهای دینی، احیای حقوق اقلیتهای مسئله ای است که کشورهای اروپایی باید در درون خود به آن برسند و در حال حاضر نیز گروههایی از مدافعان حقوق این اقلیتها برای به دست آوردن حقوق شهروندی بیشتر در کشورهای اروپایی فعال هستند. در برخی کشورها نیز اقلیتها برای ورود به عرصه های سیاسی با مشکلاتی روبرو هستند و هر چند در این مورد گامهایی برداشته شده، اما هنوز تا به وجود آمدن شرایط پذیرش در جوامع اروپایی برای حضور پررنگ تر این افراد، راه درازی در پیش است.

احتمال اینکه همه پرسی انجام شده در سوئیس در کل اتحادیه اروپا نیز برگزار شود بسیار بعید است، کاری که انجام شد تحت تاثیر تبلیغات گسترده رسانه ای و مخالفتهای احزاب حاکم با ساخت مناره در شهرهای سوئیس بود . دکتر گونتر

خانم گونتر با اشاره به تصمیم ممنوعیت ساخت مناره مساجد در سوئیس که اخیرا طی برگزاری یک همه پرسی در بین مردم این کشور، اتخاذ شد، تاکید کرد: اصولا نمی توان درباره مسائل مربوط به ادیان، اتحادیه اروپا را به عنوان یک واحد یکپارچه در نظر گرفت، همچنین احتمال اینکه همه پرسی انجام شده در سوئیس در کل اتحادیه اروپا نیز برگزار شود بسیار بعید است، کاری که انجام شد تحت تاثیر تبلیغات گسترده رسانه ای و مخالفتهای احزاب حاکم با ساخت مناره در شهرهای سوئیس بود و باید توجه داشت که این کشور هنوز به عضویت اتحادیه اروپا در نیامده است.

در عین حال نمونه هایی از این گونه رای گیریها در آلمان و فرانسه نیز انجام شده که در آنها مسلمانان پیروز شده اند. این اتفاق حتی در خود اتحادیه اروپا نیز با واکنشهای متفاوتی روبرو شد، به طوریکه بسیاری از مقامها، شخصیتها و فعالان حقوق بشر این اتحادیه چنین تصمیمی را محکوم کرده و آن را سبب گسترش اختلافها در بین شهروندان ارزیابی کردند.

به نظر می رسد سخن گفتن از اینکه آیا اتحادیه اروپا مجموعه ای سکولار یا غیرسکولار است، مشکل باشد، دلیل این امر وجود تفاوتهای بسیار در نوع برخورد با مسائل دینی در کشورهای مختلف اروپا است، حتی این مسئله الگویی واحد در همه بخشهای یک کشور ندارد؛ در یک کشور شهرهایی هستند که آموزش مسائل دینی در مدارس آنها ممنوع است و در مقابل چنین آموزشهای در برخی دیگر از شهرها کاملا آزاد و متناسب با دین دانش آموزان انجام می شود.

به گفته خانم دکتر گونتر، مسئله ممنوعیت حجاب در اماکن آموزشی برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه با فشار برخی احزاب و گروههای تندرو به بحث گذاشته شده و تصمیماتی نیز در این مورد گرفته شده است، اما در هر حال این موضوع شامل تمام اماکن عمومی نمی شود و نمی توان ادعا کرد که به عنوان مثال در فرانسه به طورکلی حجاب ممنوع است.

در همین حال تمرکز گروههای افراطی بیش از آنکه بر روی پیروان یک دین خاص معطوف باشد، متوجه مهاجران و شهروندان غیراروپایی تبار است. این گروهها با فعالیتهای سیاسی و تصویب قوانین ویژه می کوشند از تاثیرگذاری قشر مهاجر اروپا بکاهند و اقداماتی مانند ممنوع کردن حجاب اسلامی نیز در همین راستا انجام می شود. از نظر این افراد هر چیزی که به شهروندان غیراروپایی مربوط شود، امری غیربومی و خارجی است.

در حالت کلی می توان امیدوار بود که مسئله دین و پیروان ادیان در آینده در قوانین اتحادیه اروپا گنجانده شود و این امر نیز بستگی به تصمیم جمعی از کشورهایی دارد که با این مسائل دست به گریبان هستند. مسائلی مانند نقش مراکز آموزش دین در جامعه و جایگاه نهادهایی مانند کلیسا از جمله مواردی است که باید به وضوح در این قانون مورد بررسی قرار گیرد.

قانون اساسی اروپا

دکتر هیپلر درباره ماهیت آنچه که به عنوان "قانون اساسی جدید اروپا" نامیده می شود بر این باور است که به طور کلی نمی توان در این مورد از کلمه "قانون اساسی" استفاده کرد، زیرا در متن تهیه شده برای آن، از عناصر مورد استفاده در این نوع قوانین خبری نیست. به بیان دیگر این متن بازتاب مجموعه تلاشهایی است که کشورهایی اروپایی طی یک دهه اخیر برای ایجاد تغییر در اتحادیه اروپا انجام داده اند.

در عین حال این قانون مخلوطی از قوانین حقوقی و اجرایی برگرفته از قوانین اساسی کشورهای عضو و نیز تغییرات ساختاری در قوانین موجود اروپا است. همچنین در آن به اختلافات موجود میان شهروندان اروپایی و مهاجران در زمینه های آموزش، مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه شده و حتی پیش بینی های مناسبی نیز انجام شده است. با این حال مشکلاتی وجود دارد که نمی توان آنها را تنها با وضع قانون حل کرد، به عنوان مثال بدرفتاری با مهاجران مسئله ای است که توسط قانون منع شده، اما شماری از شهروندان اروپایی مرتکب آن می شوند، از این رو باید این قوانین در عمل نیز امکان پیاده شدن در جوامع اروپایی را داشته باشند.