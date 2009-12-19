وصولی درآمدهای خراسان جنوبی 15 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مرادعلی میر ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی میزان بودجه مصوب سال جاری این استان را 500 میلیارد و 667 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در هشت ماهه گذشته 303 میلیارد و 873 میلیون ریال وصول شده که رشد 15.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

وی به وضعیت عملکرد درآمدی استان در سال ‌های 84 تا 88 پرداخت و افزود: میزان در آمدهای مصوب در سال 84، 22.6درصد رشد وصولی نسبت به مصوب، در سال 85 رشد 35.2 درصدی، در سال 86، 26.2 درصد رشد و در سال گذشته رشد 4.5 درصدی را نشان می دهد.

میر به مساحت 95 هزار و 388 کیلومتر مربعی استان اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی دارای جمعیتی بالغ بر 636 هزار و 420 نفر است که نرخ رشد جمعیت در این استان 1.82 درصد است.

وی نسبت هزینه به درآمد خانوار در سال 86 را 1.1 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: درصد جمعیت زیر خط فقر نسبی این استان در سال 85 بر اساس 50 درصد میانه مخارج خانوار شهری 13 درصد و روستایی 18.5 درصد بوده است.

میر با بیان اینکه نرخ بیکاری در خراسان جنوبی در سال گذشته 1.1 درصد بوده است، تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی این استان در سال گذشته 39.4 درصد است.

وی در ادامه به سهم اشتغال بخشهای اقتصادی در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: سهم بخش کشاورزی 30.7 درصد، صنعت 33.8 درصد و بخش خدمات 35.4 درصد بوده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان با اشاره درصد با سوادی در استان، یادآور شد: درصد باسواد جمعیت شش سال به بالا در استان 81.11 درصد است.

مدیرکل جدید امور مالیاتی خراسان جنوبی نیز در این مراسم بر تعامل و هماری بین مدیران یک دستگاه تاکید کرد و گفت: امور مالیاتی یک دستگاه عملیاتی است که بیش تر از سایر دستگاه ها با مردم سر و کار دارد بنابراین باید وظایف و مسئولیت های محوله را در حد مطلوب انجام دهد.

سعید حسنی با بیان اینکه رضایت مندی مردم از فعالیتهای دستگاه ها موجب رونق و سرعت بخشی کارها می شود، افزود: در این راستا بحث دولت الکترونیک و پرداخت های الکترونیک اجرایی شده است.