به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم پیش از ظهر شنبه در دومین همایش خیرین مدرسه ساز شهرستان بوئین زهرا اظهار داشت:‌ اعتبارات دولتی برای رفع مشکلات مناطق محروم کافی نیست و باید برای توسعه هرچه بهتر این مناطق از کمک خیرین بویه در ساخت مدرسه کمک بگیریم.

وی افزود: توسعه شهرستان بوئین زهرا و رساندن آن به نقطه مطلوب بیش از 300 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که این میزان اعتبار باید در مدت دو تا سه سال به این شهرستان اختصاص یابد و تزریق شود تا طرحهای پیش بینی شده اجرایی شود.

استاندار قزوین با محدود خواندن اعتبارات بخش دولتی و کمبود اعتبارات استان اظهار داشت: برای تحقق توسعه شهرستان بوئین زهرا استفاده از ظرفیت خیرین امری ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت مدرسه سازی در شهرستان بوئین زهرا توسط خیرین مدرسه ساز بیان کرد: خیرین مدرسه ساز تاکنون 200 میلیارد ریال برای احداث مدرسه در این شهرستان هزینه کرده اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

عجم افزود: بیش از 100 مدرسه در شهرستان بوئین زهرا نیازمند تخریب و بازسازی است که ازخیرین انتظار داریم مسئولان را در این کار مهم و خداپسندانه یاری کنند و در توسعه فضاهای آموزشی مشارکت بیشتری کنند.

وی مدرسه سازی را کاری مهم و ارزشمند در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: حرکت و توسعه کشور نیازمند توجه به امر آموزش و توسعه فضاهای آموزشی است تا زمینه تعلیم و تربیت آینده سازان میهن اسلامی در سطح مطلوب و گسترده تری فراهم شود.

استاندار قزوین نیروی انسانی متخصص را مهمترین عامل در توسعه جامعه عنوان کرد و اظهار داشت:‌ باید فضاهای لازم برای شکوفایی این استعدادها فراهم شود تا بتوان نیروهای انسانی متخصص را در توسعه وعمران کشور به کار گرفت.

وی به برنامه چشم انداز 20 ساله کشور و افق این برنامه نیز اشاره کرد و بیان داشت: برای اینکه کشورمان در منطقه به رتبه اول علمی و فناوری تبدیل شود باید زیر ساختهای آن را ایجاد کنیم و با بهره مندی از نیروی انسانی و امکانات فراهم شده زمینه دستیابی به افق چشم انداز بیست ساله را محقق کنیم.

عجم مدرسه سازی در طول دوران چهار ساله دولت نهم را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: مدرسه سازی در این مدت با سرعت بیشتری نسبت به قبل انجام شده است که در این کار خیرین نقش موثری داشته اند.

در ادامه این همایش روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس نیز در خصوص توجه به مناطق محروم استان از جمله شهرستان بوئین زهرا و تامین اعتبارات مورد نیاز منطقه مطالبی بیان کرد.

در ادامه از خیرین مدرسه ساز استان قزوین با اهدا لوح تجلیل شد.