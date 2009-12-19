به گزارش خبرگزاری مهر، همراه با این نشست علمی، کارگاه شعرخوانی نیز برپا خواهد شد.



روش ساختارگرایی در نیمه دوم سده بیستم از سوی تحلیلگران زبان، فرهنگ، فلسفه ریاضی و جامعه به گونه‌ای گسترده به کار برده می‌شد. اندیشه‌های فردینان دو سوسور را می‌توان آغازگاه این مکتب دانست. هرچند پس از وی ساختارگرایی تنها به زبانشناسی محدود نشد و در راههای گوناگونی از جمله ادبیات به ‌کار گرفته شد و مانند دیگر جنبشهای فرهنگی، اثرگذاری و بالندگی آن بسیار پیچیده است.

از ساختارگرایان برجسته می‌توان به رومن یاکوبسن و کلود لوی اشتراوس اشاره کرد.

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند ساعت 16:30 به فرهنگسرای آفتاب به نشانی خیابان شریعتی، روبه‌روی خیابان دولت، کوچه امام‌زاده مراجعه کنند.