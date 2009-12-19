حادثه ای دیگر در خودروهای گازسوز غیراستاندارد/ مردم هوشیار باشند

شاید مسئولان بعد از این حادثه نیز خدا را شکر کنند که انفجار رخ داده در پمپ گاز منطقه ماسور خرم آباد موجب آتش سوزی مهیبی در این پمپ گاز نشده است و جان ده ها نفر در این حادثه از دست نرفته است اما آیا آنها از خود خواهند پرسید حادثه بعدی کی و کجا رخ خواهد داد و ممکن است قربانیان بعدی این خودروهای غیراستاندارد چند نفر باشند؟

شیشه های مدرسه شکسته شده بود؛ آن روز خدا را شکر کردیم که بچه ها هنوز به مدرسه نیامده بودند وگرنه شاید این حادثه تنها دو نفر مجروح نداشت ولی امروز یک خودروی گاز سوز غیر استاندارد دیگر در یکی از پمپ گازهای استان لرستان منفجر شد تا یک کشته به جای بگذارد.

در حادثه قبلی رخ داده در شهرستان دورود به بازدید از مدرسه ای که در چند متری خانه مسکونی منفجر شده بود، رفتیم.

در حال حاضر استان لرستان نه دارای مراکز مجاز در زمینه نصب تجهیزات "ال پی جی" است و نه دارای جایگاه سوخت ال پی جی است و این در حالیست که مراکز غیرمجاز در این بخش به طرز عجیبی افزایش می یابد تا این روزها مسافران برای سوار شدن در خوروهای گاز سوز دچار ترس و واهمه باشند.

روز گذشته لرستان پس از گذشت یک ماه از حادثه قبلی شاهد حادثه ای دیگر در زمینه خودروهای غیر استاندارد گاز سوز بود تا این بار خسارت مالی جای خود را به خسارت جانی دهد و در صحنه ای وحشتناک یک شهروند خرم آبادی به طور فجیعی جان خود را از دست بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، خبرگزاری مهر در گزارشهای متعددی به وضعیت خودروهای گازسوز غیراستاندارد پرداخت و در برهه های مختلف نسبت به افزایش تعداد خوردوهای گاز سوز غیر استاندارد در کشور و استان لرستان هشدار داد اما هنوز با وجود خلاهای قانونی در این زمینه رشد قارچ گونه مراکز غیرمجاز و خودروهای غیر استاندارد را شاهد هستیم.

کارشناسان در این زمینه با تاکید بر اینکه استفاده از سیلندرهای گاز مایع در گازسوز کردن خودروها کار بسیار خطرناکی است، عنوان کردند: استفاده از سوخت گاز مایع و سیلندرهای این گاز در خودروها کاری غیرمجاز است چرا که در صورت کوچکترین تصادف به خاطر مهار نبودن کامل سیلندر احتمال پاره شدن شیلنگ و بروز حادثه های دلخراش وجود دارد.

هشدار نسبت به افزایش خودروهای گاز سوز غیراستاندارد

و اما رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان در این زمینه اظهارات قابل تاملی دارد.

سرهنگ پرویز حسینی در زمینه حادثه رخ داده در روز گذشته به خبرنگار مهر گفت: مخزن سوخت "ال پی جی" خودروهای پژو آر دی منفجر شده به صورت غیر استاندارد و دستی ساخته شده بود به طوری که وقتی راننده برای زدن گاز "سی ان جی" مراجعه می کند خودرو به طرز وحشتناکی دچار انفجار می شود.

وی با اشاره به فراگیر شدن استفاده از خودروهای غیر استاندارد "ال پی جی" در کشور، عنوان کرد: این در حالیست که برخی از خودروها اقدام به مسافرکشی در سطح شهرها هم می کنند که این امر خود زنگ خطر در این زمینه محسوب می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با تاکید بر اینکه اظهار نظر در زمینه استفاده از گاز "ال پی جی" در حوزه کار کارشناسان و یک مبحث فنی است، تصریح کرد: در صورتی که قرار بر استفاده از این گاز در سطح گسترده باشد این امر نیازمند تامین زیرساختها از جمله ایجاد مراکز نصب تجهیزات استاندارد و جایگاه های سوخت ال پی جی است.

سرهنگ حسینی با تاکید بر اینکه آنچه امروز در زمینه استفاده از گاز "ال پی جی" باب شده افزایش تعداد مراکز غیرمجاز توزیع کپسولهای گاز مایع است، بیان داشت: در حال حاضر برخی افراد با قرار دادن مخازن گاز در سطح شهر و وصل کردن سیستمهای غیر استاندارد "ال پی جی" شهروندان را به سمت مرگ می برند.

بمبهای متحرک را نمی توان توقیف کرد

وی معتقد است که استفاده از تجهیزات و خودروهای غیر استاندارد "ال پی جی" یعنی به استقبال "مرگ" رفتن و ادامه داد: باید یک فکر اساسی در این زمینه صورت گیرد و سازمانی باشد که حداقل استانداردها را برای نصب مخازن در نظر بگیرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان نسبت به افزایش تقاضا و عرضه در این زمینه هشدار داد و گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از خودروهای "ال پی جی" موجود در کشور و استان لرستان غیرمجاز و غیر استاندارد هستند.

سرهنگ حسینی به خلاهای قانونی برای برخورد با این خودروها اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر پلیس دارای 171 بند قانونی جریمه است در صورتیکه برای برخورد با خودروهای غیراستاندارد گاز سوز هیچ بند جریمه ای وجود ندارد.

وی جریمه این خودروها را در گرو وجود قانونی برای برخورد دانست و افزود: همچنین در زمینه مجوزهای قانونی توقیف خودروها نیز هیچ بند قانونی برای خودروهای گاز سوز غیراستاندارد در نظر گرفته نشده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با تاکید بر اینکه پلیس برای جریمه و توقیف این خودروها که جان مردم را تهدید می کنند هیچ محل قانونی ندارد، عنوان کرد: برخورد با این افراد نیازمند مصوبه مجلس و یا آئین نامه از سوی دولت است.

کسب مجوز محلی برای برخورد با متخلفان در لرستان

سرهنگ حسینی با اشاره به وفور استفاده از این خودروها از تلاش های نیروی انتظامی استان لرستان در این زمینه خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته با هماهنگی با تاکسیرانی ضمن تشریح خطرات استفاده از این خودروها از مراجع قضایی لرستان درخواست صدور مجوز محلی برای برخورد با متخلفین را کردیم.

وی با اشاره به برخوردهای صورت گرفته در طول هفته های گذشته، یادآور شد: در این مدت 61 دستگاه خودروی گاز سوز غیراستاندارد در استان توقیف و تجهیزات غیراستاندارد آنها باز شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان همچنین از پلمپ چهار مرکز عرضه کپسولهای گاز "ال پی جی" خبر داد و افزود: همچنین در این راستا 440 کپسول 11 کیلوگرمی گاز نیز کشف و ضبط شد.

سرهنگ حسینی با تاکید بر اینکه اینگونه برخوردهای محلی چاره حل این مشکل نیست، گفت: ما با توجه به خلا های قانونی موجود در این حوزه مجبور به رفع توقیف خودورهای گاز سوز غیر استاندارد و عودت کپسولهای گاز شدیم.

وی خواستار توجه ویژه دولت و مجلس برای تصویب قانون بازدارنده در این زمینه شد و بیان داشت: برخورد با متخلفان در این زمینه نیازمند قوانین سراسری است و مشکل با مجوزهای برخورد محلی رفع نمی شود.

به هر حال فاجعه ای که هر روز در لرستان رخ می دهد نه انفجار این خودروهای غیراستاندارد است بلکه زنگ خطری است که با وجود گرفتن چندین قربانی و مجروح در سال، گوش کسی را آزار نمی دهد.