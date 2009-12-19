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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۴

"نیش و زنبور" به زودی یک میلیاردی می‌شود

"نیش و زنبور" به زودی یک میلیاردی می‌شود

فروش فیلم سینمایی "نیش و زنبور" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند به مرز یک میلیارد تومان نزدیک ‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکران این فیلم در 23 سینمای تهران فروش 750 میلیون تومان داشته‌ است. فیلم "محاکمه در خیابان" با داشتن 25 سینما 540 میلیون تومان فروش داشته است.

"نیش و زنبور" بر اساس فیلمنامه سروش صحت ساخته شده و داستان دو دوست کلاهبردار است که در یک رکب‌زنی حرفه‌ای مقابل هم قرار می‌گیرند. رضا کیانیان، رضا عطاران، مریلا زارعی، رضا داودنژاد، الیزابت امینی، ژاله صامتی، پوراندخت مهیمن، بیتا سحرخیز، فاطمه شکری، ملکه رنجبر، کامران فیوضات، شاپور کلهر و... بازیگران فیلم هستند.

"محاکمه در خیابان" ماجرای پسر جوانی است که روز عروسی‌اش از دوستی می‌شنود عروس قبل از او با مردی متاهل آشنا بوده است. جوان سه ساعت وقت دارد در شهر پر از خودرو بگردد و در تهران بزرگ، مرد را پیدا کند تا مطمئن شود...محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، حامد بهداد، پولاد کیمیایی، حمید‌رضا افشار، شبنم درویش، شقایق فراهانی، نگار فروزنده، محمد مؤید، اکبر معززی و علی‌اصغر طبسی بازیگران بیست و هفتمین فیلم بلند سینمایی کیمیایی هستند.

کد مطلب 1003164

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