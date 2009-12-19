به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اعلام کرد دانشجویان می توانند با ورود به سایت صندوق رفاه با استفاده از گزینه پرداخت بدهی، تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند.

پرداخت بدهی از طریق ورود به سایت صندوق رفاه دانشجویان و با در اختیار داشتن تجارت کارت و بدون مراجعه به شعب بانکها امکان پذیر است.

پیش از این دکتر فرهاد جعفری - رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در گفتگو با مهر یادآور شده بود: با ایجاد تسهیلات بازپرداخت، دانشجویان می توانند با کمک کارت شتاب با استفاده از شبکه شتاب و هم به شکل اینترنتی اقساط خود را پرداخت کنند و تسویه حساب خود را دریافت کنند.