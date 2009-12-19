متوسط عمر ناوگان هوایی کشور 4 سال بیشتر از هدف برنامه

به گزارش خبرنگار مهر فرهاد پرورش امروز در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور گفت: نوسازی ناوگان هوایی شرکت همواره در دستور کار اول هما قرار دارد.

مدیرعامل هما تعداد هواپیماهای فعال در ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را65 فروند اعلام کرد و گفت: 7 فروند از هواپیمای بوئینگ 707 و 737هما به دلیل غیراقتصادی بودن ظرف 6 سال گذشته از ناوگان شرکت خارج شده اند.

متوسط سن ناوگان هوایی 19 سال

وی با اشاره به اینکه قرار بود تا پایان برنامه چهارم متوسط سن ناوگان هوایی هما به 15 سال کاهش یابد، اظهار داشت: به دلیل تحریم های موجود در حال حاضر متوسط سن ناوگان 19 سال است. وجود تحریم نه تنها برای ورود هواپیماها است، بلکه ما از نظر برخی قطعات نیز در حال تحریم هستیم.

پرورش در خصوص تحریم ها اظهار داشت: تا به حال راهکارهای زیادی برای خنثی سازی این تحریم ها به کار گرفته شده است که توفیقات زیادی در آنها داشتیم و امیدواریم در آینده نیز بتوانیم بر این تحریم ها فایق آئیم.

بازسازی هواپیماهای هما

مدیرعامل هما در بخش دیگری از سخنان خود به بازسازی کابین‌های هواپیماهای این شرکت توسط کارشناسان هما اشاره کرد و گفت: زمانی که هواپیمایی برای تعمیرات اساسی زمین‌گیر می‌شوند، کابین آن نیز همزمان با تعمیرات اساسی تحت نوسازی قرار می‌گیرد که در همین راستا تا کنون چهار فروند از هواپیماهای این ایرلاین کاملا بازسازی شده است.

پرورش در خصوص طراحی کتابچه حقوق مسافر بوسیله هما، اظهار داشت: در قوانین بین‌المللی تعریفی برای تاخیر پروازها مشخص شده است و جداولی وجود دارد که در صورت انجام پرواز هواپیماهای ایرلاین‌ها با تاخیر، میزان جرایم از طریق جداول مشخص می‌شود.

جرائم تاخیرهای پروازی

وی ادامه داد: براساس جدول مذکور، اگر تاخیری در پرواز رخ دهد برای آن ایرلاین وظایفی بسته به میزان تاخیر شامل پذیرانی و در اختیار قراردادن امکانات و یا جایگزین کردن هواپیما در نظر گرفته شده است. تنظیم این کتابچه باید توسط سازمان هواپیمایی طراحی، تصویب و ابلاغ شود.

‌مدیرعامل ایران ایر با بیان اینکه تاخیر در پروازها به دو دلیل درون‌ سازمانی و برون ‌سازمانی اتفاق می افتد، گفت: تعهدات ما بر مبنای تعداد هواپیما و محدودیت‌های عملیاتی کردن آنها در سطح کشور و بین‌المللی زیاد است.

پرورش با بیان این که هما به 25 نقطه داخل کشور و 35 نقطه خارج کشور پرواز دارد، خاطرنشان کرد: این ایرلاین تلاش می‌کند در مسیرهای جدیدی که بازده اقتصادی بیشتری دارد وارد شود.

وی با اشاره به اینکه تاخیرهای برون ‌سازمانی نیز با پیگیری‌های ایران ‌ایر تا حدی برطرف شده است، خاطرنشان کرد: دریک ماه گذشته علیرغم اینکه بیش از 210 پرواز حجاج توسط هما انجام شد، تاخیرهای این ایرلاین نیز بسیار کاهش یافت.