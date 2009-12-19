درخت بنه 700 ساله در شهربابک در آتش سوخت

کاظم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یک درخت بنه جنگلی با قدمت 700 سال در روستای "گرم" شهرستان شهربابک به دلیل روشن کردن آتش در نزدیکی این درخت در آتش سوخت.

وی افزود: طی یک بازدید از منابع طبیعی شهرستان در بازدید از جنگل درختهای پسته وحشی متوجه شدیم که این درخت سوزانده شده است و متاسفانه بخش زیادی از درخت از بین رفته است.

شریفی عنوان کرد: باتوجه به خشکسالیهای پیاپی در استان کرمان وجود حتی یک درخت در این مناطق بسیار ارزشمند است اما این درخت بنه سوخته به دلیل قدمت 700 ساله نیز از ارزش بالایی برخوردار بود.

کارشناس جنگل و منابع طبیعی شهربابک افزود: طبق بررسی صورت گرفته دلیل اصلی آتش گرفتن این درخت تاریخی روشن کردن آتش در نزدیکی این درخت توسط گردشگران و احتمالا مسافرانی بوده است که به این منطقه مراجعه کرده بودند.

وی اضافه کرد: علاوه بر اینکه وجود درختان در منطقه موجب افزایش محیط سبز شهرستان و تلطیف هوا می شود از فرسایش خاک نیز جلوگیری می کند.

شرفی گفت: درختان جنگل از مهمترین عوامل تثبیت خاک هستند و برای تثبیت یک سانتیمتر مکعب خاک به 300 سال زمان نیاز است و درختان "پسته وحشی" نیز از مهمترین عوامل تثبیت خاک در منطقه هستند که باید در حفظ آنها کوشا باشیم که در این زمینه مردم محلی و بومی نقش تعیین کننده ای دارند.

وی افزود: متاسفانه با وجود همه این فواید عده ای با سهل انگاری و بی توجهی با تخریب جنگل باعث هدر رفتن این سرمایه عظیم ملی می شوند.

وی از مسافران خواست نسبت به حفاظت از منابع طبیعی مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند.