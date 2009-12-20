نبود من شوک بزرگی برای لوله a.s بود/باید بزرگتر از خودمان را شکست دهیم

اسدالله کبیر که به دلیل بیماری در دو هفته ابتدایی مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور نتوانست تیمش را همراهی کند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظاهرا نبود من نه تنها به ضرر تیم نبوده بلکه شوک مثبتی هم به بازیکنان وارد کرده است که باعث شد بتوانند پتروشیمی مدعی را شکست دهند. قبل از آن هم که مقابل شهرداری گرگان نمایشی رضایتبخش داشتند.

وی ضمن تشکر از تلاش دیگر مربیان تیم لوله a.s شیراز (بهرام رمضان و علی اکبر حمیدپور) برای هدایت بازیکنان این تیم افزود: به صلاح بازیکنان بود که در دو بازی اخیر کنار آنها نباشم. اما خوشحالم که بیماری و غیبتم به روند نتیجه‌گیری تیم آسیبی نزده است. البته پیش از بازی هماهنگی‌های لازم را با اعضای کادر فنی به عمل می آورم.

سرمربی تیم لوله a.s شیراز با بیان اینکه هیچ چیز به اندازه پیروزی در مرحله برگشت رقابت‌های لیگ برتر، این تیم و بازیکنانش را خوشحال نمی‌کند، یادآور شد: در دور رفت بازی‌ها امتیازات زیادی را از دست دادیم که برای جبران آنها فقط یک نیم فصل فرصت داریم. پس نباید از هیچ دیدار و امتیازی به راحتی گذشت.

کبیر با اشاره به اینکه تیم لوله a.s شیراز باید رده‌ای بهتر از هفتمی داشته باشد، تاکید کرد: البته اگر بخواهیم یکی از 4 تیم برتر رقابت‎های دوره‌ای (رفت و برگشت) شده و به پلی‎آف راه یابیم، باید بتوانیم تمام تیم‎های بزرگتر از خود را شکست دهیم. این هم کار ساده ‎ای نیست اما برای تحقق آن تلاش می‎کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال لوله a.s شیراز یادآور شد: در همین راستا باید بتوانیم برنده دیدار این هفته هم باشیم. دیداری که مقابل ذوب‎آهن برگزار می‎شود. همه از سخت بودن این بازی آگاهیم اما برای نتیجه‎گیری در آن تلاش داریم. امیدوارم بتوانم با صلاحدید پزشک در این بازی کنار تیم و بازیکنانم باشم.