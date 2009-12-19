افول ستاره قدرت مرکل در سایه بحرانهای بی شمار آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی با اشاره به بحرانهای بسیاری که آنجلا مرکل در پیش رو دارد صدراعظم آلمان را در پایین ترین نقطه از نظر قدرت ارزیابی کرده و نوشت : چیزی که صدر اعظم آلمان فورا به آن نیاز دارد یک موفقیت است.

در ادامه مطلب با اشاره به نشست کپنهاگ آمده است : البته آلمان یک بازیگر مهم در سطح بین المللی است، اما موفقیت یا شکست کنفرانس کپنهاگ به ویژه ا به چین و آمریکا که از بزرگترین کشورهای مسئله ساز برای محیط زیست به شمار می روند بستگی دارد نه به آنجلا مرکل.

اما با این همه شکست قرارداد کیوتو انتقادات سختی را در آلمان علیه مرکل که به صدراعظم آب و هوا شهرت یافته بود به وجود خواهد آورد. این در حالی است که رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان (مرکل) در بسیاری از مسائل بین الملی و سیاست داخلی نیز از مسیر اصلی خارج شده است.

در ادامه این مطلب آمده است : ستاره درخشان حکومت مرکل "کارل تئودور گوتنبرگ" نیز به دلیل کشتار غیرنظامیان در حادثه حمله اخیر نیروهای آلمانی به تانکرهای طالبان در افغانستان سخت گرفتار است.

از طرفی پروژه افزایش رشد اقتصادی نیز در معرض خطر روبرو شدن با شکست در پارلمان آلمان روبرو است. این طرح نتیجه یک توافق سست در حکومت است که مرکل مسئول آن است، زیرا اکثر آلمانیها دیگر نمی خواهند هیچ هزینه مالیاتی را برای رفاه نسل آینده پرداخت کنند.

در ادامه این مطلب آمده است : در این میان مناقشات برای اصلاح بخش سلامت در سال آینده شرکای ائتلاف حکومت آلمان را یکبار دیگر وارد آزمونی سخت خواهد کرد.

زوددویچه سایتونگ در ادامه به مسئله اصلاح ساختار مالیاتی کشور اشاره کرده و نوشت : این پروژه دوست داشتنی حزب دموکرات آزاد که از احزاب حکومتی به شمار می رود با کارشکنی های وزیر اقتصاد آلمان دچار اختلال شده است. به این ترتیب به درستی مشخص نیست که چگونه حزب دموکرات مسیحی و دموکرات آزاد در چنین وضعیتی با موفقیت و مشترکا می خواهند بر آلمان حکومت کنند.

این روزنامه آلمانی در ادامه حزب دموکرات آزاد را ناخوشایند ترین شریک ائتلافی برای مرکل ارزیابی کرده و نوشت : این در حالی است که مرکل با شریک ائتلافی سابق خود یعنی حزب سوسیال دموکرات چنین مشکلاتی را نداشت.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : نمایش حرکت مرکل در مسیری تازه در عرصه سیاست خارجی بعد از انتخاب مجددش منحرف شد و ظاهرا دیگر نیروی محرکی برای پیش بردن آن وجود ندارد.

این در حالی است که مرکل در نشست جی هشت در هایلیگندام در سال 2007 می خواست قدرتهای جهانی را در مسیر اهداف سازگار با محیط زسیت و قواعد جدید برای بازارهای مالی جهانی بیاورد. اما دو سال بعد همه آن پیشرفتها و تلاشها از دست رفت به گونه ای که بررسی کنندگان در نشست آب و هوا در کپنهاگ بر این باورند که همه باید یکبار دیگر از صفر شروع کنند.

زودویچه سایتونگ در ادامه خاطر نشان کرد: مرکل ظاهرا تصور می کرد که می تواند بعد از تغییر حکومت و انتخاب مجددش مانند سابق به راه خود یعنی بیشتر اجرا کردن به جای بیشتر تصمیم گیری کردن ادامه دهد. اما این تلاش وی با شکست روبرو شد. وی باید نقش خود را از نو تعریف کند.