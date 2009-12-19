به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست اخبار منتشر شده در خصوص چاه شماره 4 منطقه فکه از سوی برخی رسانه های خارجی را یک اقدام بی اساس تبلیغاتی با هدف ملتهب نمودن فضای مناسبات متین جمهوری اسلامی ایران و عراق در آستانه تحولات مهم و رخدادهای سرنوشت ساز انتخابات پارلمان عراق قلمداد کرد و اینگونه رویکردهای غیر حرفه ای را ناکارآمد و غیر قابل ارزش توصیف نمود.

مهمانپرست افزود: ما و مقامات عراقی همواره در خصوص مسائل مرزی از خلال رایزنی های دیپلماتیک و سازوکارهایی که معاهده 1975 الجزایر مشخص نموده موضوع را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و در این خصوص مفاد معاهده فوق برای حل اینگونه امور، وضعیت را کاملا روشن نموده است.

وی خاطر نشان کرد: در شرایطی که علائم و میله های مرزی که بر اثر رخدادها و حوادث طبیعی و یا در نتیجه آثار 8 ساله جنگ تحمیلی صدام علیه ایران دچار تغییراتی می شود، کمیسیون مختلط ایران و عراق اینگونه امور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و به نحو مطلوب آن را رتق و فتق می نماید.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: وزارت خارجه قبلا به صورت رسمی آمادگی خویش را برای برگزاری کمیسیون مختلط مربوط به امور مرزی دو کشور اعلام کرده و همچنان منتظر پاسخ طرف عراقی در خصوص برگزاری آن می باشد.