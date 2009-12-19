به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید میلی باند" که با بی.بی.سی گفتگو می کرد با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت از "منوچهر متکی " همتای ایرانی خود دعوت کرده تا در این کنفرانس بین المللی که در تاریخ 28 ژانویه (8 بهمن) در لندن و به ریاست "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس برگزار می شود، شرکت کند.

سایت خبری Brunei News نیز با مخابره این خبر نوشت : میلی باند اظهار داشت نشست افغانستان به عنوان یک فرصت برای تمام منطقه و در مقیاسی بزرگتر برای تمام جهان است تا از دولت ضعیف افغانستان حمایت کنند و از این راه به این نکته پی ببریم که برای افغانستان چه کاری می توانیم انجام دهیم.

میلی باند در ادامه از حضور 68 گروه از کشورهای جهان در کنفرانس لندن خبر داد و خاطر نشان کرد: تمام اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به همراه سایر کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی و سازمانهای بین المللی در این نشست شرکت می کنند.