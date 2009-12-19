به گزارش خبرگزاری مهر نشست تحلیلی - تاریخی "تجربه اسلام سیاسی ؛ توفیق یا عدم توفیق" با حضور حجت‌الاسلام سید عباس نبوی (پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه ) و با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف 29 آذرماه از ساعت 13الی 15 درسالن همایش جابر دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

تحقق اسلام سیاسی ،امکان،امتناع -تطور نظری و تاریخی اسلام سیاسی معاصر (غرب‌گرا - اسلام‌گرا) - آرمانها و ایده‌های جنبشهای سیاسی مذهبی معاصر-نسبت جمهوری اسلامی با اسلام سیاسی ازجمله محورهایی هستند که در این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرند.