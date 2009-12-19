حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: مربیان برزیلی در بدنسازی فوتسال جزء بهترین‌های دنیا هستند. من از نخستین روزی که هدایت تیم ملی را برعهده گرفتم از مسئولان کمیته فوتسال خواستم ترتیبی اتخاذ کنند که یک مربی بدنساز متخصص در فوتسال از این کشور کنار ما حضور پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه سیستم بدنسازی مربیان تخصصی فوتسال با دیگر مربیان بدنساز تفاوت می کند، افزود: چند سال به دنبال این مربی بودیم و خوشبختانه توانستیم از بین چندین گزینه یک مربی خوب و با کارنامه برزیلی را انتخاب کنیم. امیدوارم این مربی بتواند تیم ما را از نظر بدنی ارتقا دهد.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در خصوص سفر ملی پوشان فوتسال کشورمان به بلژیک برای رویارویی با این تیم اروپایی گفت: پس از برگزاری مسابقات لیگ برتر در روز 23 دیماه بازیکنان به اردوی تیم ملی آیند و فردای آن روز(24 دیماه) عازم بلژیک خواهیم شد. طی روزهای 25 و 26 دیماه نیز تیم ملی دو دیدار دوستانه را مقابل بلژیک برگزار می کند و روز 27 همین ماه تیم به تهران باز می گردد.

شمس با ابراز خرسندی از پخش زنده مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور گفت: زمانی که دیدارهای لیگ برتر پخش نمی شد، از مسئولان تلویزیون انتقاد می کردیم و آنها را به آن دنیا حواله می دادیم اما امروز که سه هفته از مسابقات لیگ پخش شده است، باید از مسئولان سیما تشکر کنیم. با لطف مسئولان سیما و پخش زنده مسابقات لیگ سیل اسپانسرها به لیگ فوتسال روانه شده است.