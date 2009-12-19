کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس زمین شناسی کرمان با اشاره به اینکه فسیل رد پای دایناسورها در کرمان نگهداری می شود، گفت: هدف از نگهداری فسیل انجام مطالعات علمی است و درنهایت به یک موزه معتبر داده می شود.