مسعود ناظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص وضعیت فسیل رد پای دایناسورهای روستای دشت خاک زرند اظهار داشت: این فسیل دارای ارزش علمی خاصی است و باید مورد مطالعات علمی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این فسیل هم اکنون در سازمان زمین شناسی به منظور انجام مطالعات علمی نگهداری می شود.
ناظم زاده عنوان کرد: پس از انجام این تحقیقات در نهایت فسیل منحصر بفرد به یک موزه معتبر تحویل داده می شود.
رئیس سازمان زمین شناسی کرمان افزود: نباید در این زمینه حساسیت بیش از حد بکار برد چون باید در ابتدا در مورد هر فسیل با توجه به مکان کشف و مشخصات مناطق مربوطه تحقیق صورت گیرد و ثبت شود.
وی استان کرمان را جزو مناطق فسیل خیز کشور برشمرد و گفت: ثبت فسیلها روال علمی خاصی دارد که باید این روال انجام شود.
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