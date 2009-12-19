محمدعلی سپانلو مترجم این رمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "مقلدها" اولین بار در سال 1363 توسط نشر نو به چاپ رسید. سپس در سال 1370 چاپ دوم آن توسط نشر البرز منتشر شد.



این شاعر و پژوهشگر پیشکسوت افزود: سومین چاپ " مقلدها" در سال 1381 از سوی نشر" دیگر" عرضه شد و هم اکنون نشر "افق" این رمان را برای چاپ چهارم به وزارت ارشاد فرستاده است.



وی در ادامه گفت: گراهام گرین نویسنده ای کاتولیک است که در آثارش از مبارزان مذهبی تجلیل می شود.

"مقلدها" با نام "بازیگران" نیز شناخته شده است. داستان "بازیگران" با نام اصلی "The Comedians" در کشور کوچک هائیتی اتفاق می‌افتد و نویسنده آن را در سال 1966 منتشر کرده است.

سپانلو همچنین از تجدید چاپ دو ترجمه دیگر خود به نامهای "شهربندان" و "عادلها" خبر داد.

این نمایشنامه‌ها از آثار آلبر کامو هستند و پس از دریافت مجوز توسط موسسه انتشارات نگاه روانه کتابفروشیها می‌شوند.