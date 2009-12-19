به گزارش خبرگزاری مهر، دبیران جشنواره تجسمی فجر عبارتند از سیدعباس میرهاشمی دبیر کل، مسعود زنده‌روح کرمانی دبیر اجرایی، غلامعلی طاهری دبیر نقاشی، حمیدالله رضایی دبیر مجسمه‌سازی، محمدمهدی انوشفر دبیر سفال و سرامیک، جلیل جوکار دبیر نگارگری، محمدصادق احدپور دبیر خوشنویسی، محمدمهدی رحیمیان دبیر عکاسی، مسعود شجاعی طباطبایی دبیر کاریکاتور، عبدالمجید حسینی راد دبیر علمی مقالات و احمد خلیلی‌فرد دبیر کارگاههای آموزشی.

از برنامه‌های جنبی دومین جشنواره تجسمی فجر اهدای نشان عالی تجسمی فجر به مفاخر رشته‌های مختلف، نمایشگاه آثار استادان و هنرمندان (خارج از مسابقه) و برگزاری کارگاههای آموزشی نقاشی در شهرستان‌های اهواز، سمنان ، گرگان و یزد است.