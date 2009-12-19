مالیات مصوب خراسان جنوبی چهار برابر افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل امور مالیاتی استان، میزان اعتبار مصوب شده استان در سال 84 را سه میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان به 50 میلیارد تومان در حال حاضر رسیده که رشد تقریبا چهار برابری را نشان می دهد.

وی به سرمایه گذاری های مهم صورت گرفته طی این مدت اشاره کرد و اظهار داشت: مجموعه حجم منابع بانکی استان نیز 830 میلیون تومان در بخشهای مختلف اقتصادی بوده است.

امینی با اشاره به اینکه در سال 86 مجموعه ارزش افزوده استان 700 میلیون تومان بوده است، عنوان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده از مرکز آمار ایران هم اکنون ارزش افزوده استان یک هزار و 500 میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه هر نفر در خراسان جنوبی 30 درصد میانگین مالیاتی سایر مناطق را پرداخت می کند، افزود: این آمار نشان می دهد به رغم رشد جمعیت بالا در این استان درآمدها بالا نیست.

امینی با اشاره اینکه خراسان جنوبی یک درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهد، خاطرنشان کرد: این استان تنها نیم درصد از ارزش افزوده کشور را داراست.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی در پایان بر جذب 50 میلیارد تومان تخصیص یافته به استان تاکید کرد و یادآور شد: سال گذشته این استان سه میلیارد تومان مازاد درآمد داشته که در بخشها و پروژه های عمرانی هزینه کرده است.

مدیرکل سابق امور مالیاتی خراسان جنوبی نیز در این مراسم با بیان اینکه خراسان جنوبی از محدود استانهایی است که در بخش تعامل مودیان مطلوب عمل کرده است، گفت: در عملکرد سال 86 و 87 حداقل هزار نفر ساعت در این زمینه کار شده است.

جواد انوری با بیان اینکه با اجرای کامل طرح مالیات بر ارزش افزوده تمام فعالیتهای اقتصادی در کشور شفاف سازی می ‌شود، اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده از بهترین نوع مالیتهاست.

وی با تشریح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور همزمان با طرح تحول اقتصادی در سه محور جامع مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به اصلاح نظام مالیاتی کرده است.

مدیرکل سابق امور مالیاتی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده عامل مؤثری در افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور دستیابی به یک منبع مالی قابل اتکا و با ثبات برای درآمدهای دولت است.