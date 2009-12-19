موسوی به خبرنگار مهر گفت: "محکمه " یکی از اپیزودهای مجموعه تلویزیونی "یک لحظه دیرتر" به تهیه کنندگی امیرعباس کنی است که در قالب پلیسی- جنایی و با فرمی خاص ساخته شده است و جریان وقوع قتلی مرموز را روایت می‌کند. این فیلم امشب از شبکه 2 سیما روی آنتن می‌رود.

وی افزود: یکتا ناصر،هومن برق نورد، شهروز ابراهیمی، سیروس کهوری نژاد و. .. در این اپیزود بازی کردند و از عوامل این فیلم می‌توان به افشین احمدی مدیر تصویربرداری، فرشید بلوچی صدابردار، احسان روناسی طراح گریم و پیام حسین سوری طراح صحنه اشاره کرد.

اپیزودهای "سرازیری" و "بازگشت" به کارگردانی فیاض موسوی از مجموعه تلویزیونی "یک لحظه دیرتر " مدتی پیش به روی آنتن رفت. اپیزود "نازنین" به کارگردانی وی از این مجموعه آماده پخش است. فیاض مجموعه‌های تلویزیونی " ماچند نفر" ،"اگر عشق نبود" و فیلم‌های تلویزیونی "اروند" ،"تشخیص هویت" ،"مدار 121" و... را در کارنامه دارد.