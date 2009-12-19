دشمن هیچ گاه قدرت عظیم بسیج را درک نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز شنبه در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره فرهنگی هنری رهآورد سرزمین نور که در سالن پنج آذر بسیج برگزار شد، عاشورا را حادثهای کوتاه و فشرده در یک نقطه از زمان و محیطی کوچک اما با عظمتی به اندازه تمام هستی عنوان کرد. افسوس این حادثه بزرگ، همه دلهای پاک را تسخیر و به همه احساسات اعتلاء بخشیده است.
سردار سلامی عظمت بیانتهای عاشورا را به دلیل بعد الهی آن دانست و افزود: همین الهی بودن باعث شده تا این حادثه عظیم در زمان متوقف نشده است.
وی افزود: گذشت زمان هرگز نمیتواند گرد کم فروغ شدن و فراموشی بر روی چهره درخشان این رخداد عظیم بنشاند.
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه عاشورا باید هر روز گستردهتر و نیرومندتر از گذشته در متن زندگی ما جریان داشته باشد، خاطرنشان کرد: شیعیان تمام شخصیت خود را مدیون رخداد عظیم عاشورا و قیام اباعبدالله الحسین میدانند.
سردار سلامی با تاکید بر اینکه هر پدیدهای با رنگ الهی ماندگاری ابدی پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: آنچه موجب شده این خواسته عظیم همواره زنده بماند هنر این حادثه است و هنر به این معنا است که این رخداد توانسته به زوایای پنهان روح انسان رسوخ کرده و توانسته تمام لطایف روح انسانی را به طور دقیق بیان کند و در حقیقت عاشورا با هنر منتقل شده است.
وی دفاع مقدس را امتداد حادثه عاشورا دانست و افزود: یکی از بزرگترین آثار زیبای عاشورا دمیدن روح و احساس در صحنه نبرد در دفاع مقدس بود چرا که یقینا بدون عاشورا، دفاع مقدس ناکام، ناقص و شکستخورده بود.
جانشین فرمانده کل سپاه، شور و اشتیاق ملت ایران در ایام دفاع مقدس را تکرار دیگری از حادثه کربلا عنوان کرد و افزود: در قیام ملت ایران نیز یکی از فرزندان عزیز رسولاله علم انقلاب را بر دوش کشیده و باتمامی کفر گسترده جهانی به مبارزه پرداخت.
سردار سلامی جنگ تحمیلی را جزء نخستین واکنشهای سازمان یافته استکبار جهانی در برابر انقلاب عظیم ملت ایران عنوان کرد و اظهار داشت: در این انقلاب نیز همچون واقعه کربلا شاهد نابرابری قدرت از لحاظ کمی بودیم. اما امام یک عنصر ناشناخته قدرت به نام ایمان را وارد معرکه نبرد کرد به گونهای که مردم در دفاع، زندگی میکردند.
سردار سلامی افزود: دشمن به دلیل وقوع انقلاب اسلامی گمان می کرد که ایران از یک سیستم نیرومند دفاعی بیبهره است و اما از قدرت پنهان ملت ایران و روحیه ایثار و شهادت طلبی که امام در روح ملت دمید، غافل بود.
جانشین فرمانده کل سپاه بیان اینکه استراتژی دشمن برای مبارزه با نظام اسلامی هیچ گاه متوقف نمیشود، تاکید کرد: اگر توجه لازم را نداشته باشیم ممکن است در زمین دشمن بازی کنیم.
وی دفاع مقدس را یک میراث ارزشمند اسلامی و ملی دانست که باید همواره زنده بماند و گفت: امروز جنگ تمام شده اما آثار و برکات جنگ بیانتها است و به دلیل وجود همیشگی دشمن دفاع مقدس هر چند تغییر چهره داده اما تمام شدنی نیست و این دفاع باید در همان امتداد خط عاشورا حرکت کند.
سردار سلامی اظهار داشت: وقتی بسیج با تدبیر حکیمانه امام خمینی وارد جبهههای جنگ شد دشمن که فکر میکرد معیار پیروزی تنها محاسبه کمی تجهیزات است به استیصال افتاد اما آنها هیچ گاه نتوانستند قدرت عظیم بسیج را درک کنند.
سردار سلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دشمن هیچ گاه دست از خباثت در برابر ملت ایران برنمیدارد و امروز جبهههای جنگ را به خیابانها و دانشگاههای ما کشاندهاند و این نبرد همچنان ادامه دارد.
سردار سلامی با بیان اینکه استراتژی دشمن برای مبارزه با نظام اسلامی هیچ گاه متوقف نمیشود، اظهار داشت: این حرکات نیز زنجیرهای از یک طرح عمیق جهانی علیه ملت ایران است که اگر توجه لازم را نداشته باشیم ممکن است در زمین دشمن بازی کنیم.
وی همچنین ضمن تقدیر از برگزاری کاروانهای راهیان نور خاطرنشان کرد: این امر بردن مردم به متن دفاع مقدس است و هر چند آثار و نشانههای فیزیکی دوران دفاع مقدس از این مناطق به دلیل گذشت زمان کم شده است،اما هنوز میتوان یاد و خاطره شهدا که به واقع میتوان آنها را اصحاب واقعی امام حسین (ع) لقب داد در این مناطق حفظ کرد.
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