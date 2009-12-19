به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی علی‌عسگری انتقال پیام و رساندن پیام فاخر به مردم را یکی از وظایف مهم صدا و سیما دانست و درباره نقش فناوری رسانه در این هدف و استراتژی بزرگ به مفاهیم کلیدی قدرت توزیع، تولید تفکر و اندیشه و مفهوم، استفاده از فرآیندهای دیجیتال، فناوری در رسانه و بحث رقابت در رسانه اشاره کرد.

وی از ساخت تولید چرخه سیگنال‌رسانی ماهواره‌ای به عنوان یکی از دستاوردهای مهم سازمان صدا و سیما خبر داد و پخش دیجیتال Mpeg4 در سطح تهران از هشتم آبان‌ماه و امکان استفاده از فناوری مدرن موبایل تی وی را یکی از افتخارات سازمان در راستای هدف‌های بزرگ صدا و سیما دانست.

محمدرضا دوشابچی‌زاده رئیس کنفرانس مهندسی رسانه نیز به اهداف و رئوس فعالیت‌ها و محورهای اصلی آن اشاره کرد. سومین کنفرانس مهندسی رسانه تا 30 آذر ادامه دارد و در آن 39 مقاله در زمینه صدا و تصویر، هفت سخنرانی کلیدی، 11 کارگاه آموزشی و... ارائه خواهد شد. در حاشیه کنفرانس نمایشگاهی با حضور 27 شرکت فعال در زمینه صوتی و تصویری برگزار می‌شود.