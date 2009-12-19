به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کمبود فضای نمایشگاه، تبلیغات ضعیف و اطلاع رسانی نامناسب، تداخل با دیگر نمایشگاهها و کمبود بن خرید کتاب از جمله مشکلات چهارمین دوره نمایشگاه سراسری کتاب گلستان است.

وجود این مشکلات در حالی است که برگزاری اینگونه نمایشگاهها در ترویج و توسعه سرانه مطالعه موثر است و متولیان باید برای رفع مشکلات فراروی و برگزاری مطلوب آن در دوره های بعدی تلاش بیشتری کنند.

این نمایشگاه از 24 آذرماه در مصلی وحدت گرگان آغاز شد و تا پایان ماه ادامه دارد.

یک ناشر از انتشارات پیام آزادی که در این نمایشگاه شرکت کرده است به خبرنگار مهر افزود: تبلیغات و اطلاع رسانی برای برگزاری این نمایشگاه ضعیف است و با توجه به آنکه این نمایشگاه سراسری است باید توجه بیشتری در این زمینه صورت می گرفت.

حسن علیان افزود: پیگیری های ما برای گسترش تبلیغات اطلاع رسانی تاکنون نتیجه بخش نبوده و این در حالی است که این نمایشگاه دو روز دیگر پایان می یابد.

وی با اشاره به اینکه مکان برگزاری نمایشگاه در مصلی وحدت گرگان خوب است، تاکید کرد: برای برگزاری نمایشگاهی در مقیاس کشوری باید فضای بزرگتری فراهم شود و علاوه بر آن امکان حضور ناشرین بیشتری مهیا شود.

علیان به مشکلات حوزه صنعت چاپ و نشر اشاره کرد و گفت: کمبود یارانه و ناچیز بودن آن بیشترین مشکل این بخش است و اکنون با تصمیم معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، یارانه کاغذ ناشران قطع شده است.

وی توجه و حمایت بیشتر از ناشران و نویسندگان معتبر را از جمله نیازمندی ها ذکر کرد و گفت: با این حمایتها آثار ریشه دارتر و کیفی چاپ می شود.

افزایش قیمت کتابها از دیگر مشکلاتی است که به گفته بسیاری از بازدیدکنندگان نمایشگاه، قدرت خرید را از مردم گرفته است و به رغم تخفیف 40 درصدی، باز هم قیمتها بالاست.

نماینده انتشارات شاهد در استان گلستان در این زمینه گفت: روند رو به رشد قیمت کتابها این امکان را به مردم نمی دهد تا قدرت خرید بیشتری در این زمینه داشته باشند.

مهدی بروج افزود: مکان برگزاری نمایشگاه خوب است و استقبال نیز نسبت به سال قبل مطلوب است و باید برای بهتر شدن این نمایشگاه در سالهای آتی برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.وی تاکید کرد: برای گسترش فرهنگ کتابخوانی، برگزاری نمایشگاه های کتاب از جمله راهکارهاست و باید از فعالان این حوزه نیز حمایت بیشتری صورت گیرد.

نماینده انتشارات مجمع تقریب مذاهب اسلام نیز تداخل این نمایشگاه با نمایشگاه لوازم خانگی و صنایع دستی که در گلستان درحال برگزاری است را از جمله مسائل برشمرد.

علی فلاح حسین آبادی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: حضور ناشران جدید استانی و کشوری و تنوع عناوین کتابها از جمله مزایای این دوره از نمایشگاه سراسری کتاب استان است.

وی اظهار داشت: در سال جاری ارائه بن برای خرید کتاب از جمله ویژگی های این دوره از نمایشگاه است اما در ارائه بن ها محدودیتهایی وجود دارد که باید رفع شود و تعداد بیشتری در اختیار بازدیدکنندگان قرار گیرد.

به رغم هزینه های زیاد صرف شده برای برگزاری چهارمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان، به اعتقاد ناشران و شرکت کنندگان، استقبال بازدیدکنندگان از این رویداد فرهنگی در گلستان نسبت به سالهای قبل کمتر شده است.

شعبان صادقی از انتشارات نغمه زندگی در این زمینه گفت: شمار بازدیدکنندگان در این نمایشگاه نسبت به دوره های قبل کاسته شد که ضعف اطلاع رسانی در این زمینه بی تاثیر نبوده است.

وی افزود: این نمایشگاه در نحوه برگزاری نسبت به سالهای قبل تغییر نکرده است، درحالیکه باید برنامه ها متنوع تر ومطلوبتر می شد.

به رغم وجود برخی مشکلات، برگزاری بخشهای جنبی مانند شعر و ادبیات داستانی، الکترونیکی شدن بن های کتاب، افزایش شرکت کنندگان و تعداد غرفه ها از جمله مزیتهای این نمایشگاه سراسری کتاب است.

اطلاع رسانی ضعیف و کم توجهی به تبلیغات، نبود جذابیت کافی در کتابهای عرضه شده، کمبود و عدم وجود کتابهای متنوع از جمله مشکلات این دوره نمایشگاه است که این مشکلات باید برای برگزاری مطلوبتر آن در دوره های بعدی رفع شود.

چهارمین نمایشگاه کتاب گلستان با شرکت 250 ناشر داخلی از سراسر کشور بیش از 30 هزار عنوان کتاب در زمینه های مختلف در حال برگزاری است، این نمایشگاه در دو بخش اختصاصی مربوط به کتب دانشگاهی و بخش عمومی نظیر کتب مذهبی، کودک، علوم انسانی، اطلاعات عمومی و کتب کمک درسی با هدف پاسخگویی به نیازهای علمی و فرهنگی مردم استان و تهیه و دسترسی آسان اطلاعات مورد نیاز علاقمندان بدون مشکل در مصلای وحدت گرگان برپا شد.

برگزاری مسابقات فرهنگی با همکاری صدا و سیمای مرکز گلستان، نظرسنجی از مردم به منظور ارتقای دانش، بینش و گرایش بیشتر مردم به امر مطالعه به صورت مکتوب و بخش اختصاصی کتاب کودک از برنامه های جنبی این نمایشگاه است.