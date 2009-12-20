حسین شمس به مجارستان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شمس با هدف ارزیابی عملکرد تیم‌های برتر اروپایی در مسابقات فوتسال قهرمانی این قاره همراه تیم ملی از بلژیک به تهران بازنمی گردد و روز 17 ژانویه 2010 (27 دیماه 88) به مجارستان سفر می کند.

سرمربی تیم ملی فوتسال تماشای دیدار تیم‌های ملی پرتغال، روسیه و اسپانیا را در اولویت دارد و پس از بررسی عملکرد تیم‌های اروپایی به تهران بازمی گردد.

مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا با حضور 12 تیم از این قاره طی روزهای 16 تا 30 ژانویه (26 دیماه تا 10 بهمن 88) در شهرهای بوداپست و دبرسن مجارستان برگزار می شود.