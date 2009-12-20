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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۹:۳۵

برای تماشای مسابقات یورو/

حسین شمس به مجارستان سفر می کند

حسین شمس به مجارستان سفر می کند

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان روز 27 دیماه برای تماشای مسابقات فوتسال جام ملت‌های اروپا عازم مجارستان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شمس با هدف ارزیابی عملکرد تیم‌های برتر اروپایی در مسابقات فوتسال قهرمانی این قاره همراه تیم ملی از بلژیک به تهران بازنمی گردد و روز 17 ژانویه 2010 (27 دیماه 88) به مجارستان سفر می کند.

سرمربی تیم ملی فوتسال تماشای دیدار تیم‌های ملی پرتغال، روسیه و اسپانیا را در اولویت دارد و پس از بررسی عملکرد تیم‌های اروپایی به تهران بازمی گردد.

مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا با حضور 12 تیم از این قاره طی روزهای 16 تا 30 ژانویه (26 دیماه تا 10 بهمن 88) در شهرهای بوداپست و دبرسن مجارستان برگزار می شود.

کد مطلب 1003227

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