به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مهریزی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: شاید بارها اعلام کرده باشیم اعضا باشگاه استیل آذین از دوستداران تیم بزرگ و مردمی پرسپولیس هستند و هیچ مشکلی بین پرسپولیس و استیل آذین وجود ندارد زیرا استیل آذینی‌ها خودشان را جزیی از پرسپولیس می‌دانند.

وی افزود: دوست ندارم بازار گرمی کنم اما واقعا فردی وجود دارد که اعلام کند، هدایتی مالک باشگاه استیل آذین، پرسپولیس را دوست ندارد. هدایتی در زمان حضورش در پرسپولیس تا توانست برای این تیم خرج کرد و همیشه برای موفقیت این تیم دعا می کند، حتی روزی که با پرسپولیس بازی داشتیم نگرانی از چشمانش مشخص بود.

مدیرعامل باشگاه استیل آذین تاکید کرد: قاطعانه می گویم با حبیب کاشانی و باشگاه بزرگ پرسپولیس دوست و رفیق هستیم، آرزو می کنم این دو قطب فوتبال کشورمان همیشه در کنار یکدیگر موفق و موید باشند.

وی درباره وضعیت استیل آذین خاطرنشان کرد: قاطعانه برای حضور در جمع بالا نشینان جدول حرکت می کنیم، البته باید در 14 بازی آینده با چشم فینال به مسابقات فکر کنیم.

مهریزی در پایان ضمن تکذیب مصاحبه خود درباره مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت: من با رسانه ای درباره اظهارات کاشانی حرفی نزده ام و فقط مصاحبه ام با سایت باشگاه بوده است، از این به بعد هم دیگر درباره پرسپولیس حرفی نخواهم زد.