رژیم صهیونیستی "پ. ک. ک" را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واکیت چاپ ترکیه، "صالح القلاب" نویسنده روزنامه کویتی "الجریده" در مقاله خود ضمن اشاره به لزوم کناره گیری کُردهای ترکیه از "عبدالله اوجالان" و گروه تروریستی وابسته به وی نوشت : ماموریت اوجالان و گروه وابسته به وی که در دوران جنگ سرد مورد استفاده قرار گرفتند، به پایان رسیده است.

وی در ادامه مقاله خود به دست داشتن رژیم صهیونیستی در تقویت گروه تروریستی پ ک ک اشاره کرده و آورده است : اسرائیل در فعال شدن مجدد پ. ک .ک نقش دارد. به اعتقاد القلاب، احتمالا رژیم صهیونیستی به دلیل روبرو شدن با واکنشهای شدید ترکیه در ماههای اخیر، تلاش کرده از پ ک ک به عنوان یک سلاح علیه آنکارا بهره بگیرد.

به اعتقاد این تحلیلگر کویتی، همانطور که پیش از این نیز قدرتهای غربی از اختلاف بین کردهای ترکیه، عراق و ایران با دولتهای مرکزی این کشورها استفاده کرده و سعی در ایجاد درگیری در منطقه کرده اند، اکنون نیز رژیم صهیونیستی می کوشد از این حربه علیه ترکیه استفاده کند.