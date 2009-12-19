به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم شیدایی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری آموزش و توجیه را نیاز عمومی جامعه در جهت احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و بیان داشت: متاسفانه مشارکت های مردمی در زمینه اجرای این فریضه قابل قوبل نیست و در این راستا به فرهنگسازی جدی نیاز داریم.

وی احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را فلسفه اصلی قیام عاشورا بیان کرد و اظهارداشت: تحقق نظارت همگانی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است چرا که اجرای آن تاثیر بسزایی در کاهش تخلفات و آسیبهای اجتماعی را در پی دارد.

اجرای 17 برنامه در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر در آذربایجان غربی

شیدایی به تشریح برنامه های هفته بزرگداشت امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: 17 برنامه به صورت گسترده به صورت کشوری در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر در استان اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این دو برنامه در سطح استان که شامل کارگاه آموزشی مداحان و ائمه جمعه مساجد و روسای هیئت امنای مساجد قبل از آغاز هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر در مراکز استان با کمک سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

شیدایی گفت: ایجاد فرصت برای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه در ارتباط با مسائل اجتماعی از جمله این برنامه‌‌ها است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی از اجرای طرح حریت، معنویت و امنیت در آذربایجان غربی خبر داد و افزود: اجرای طرح حریت، معنویت و امنیت با همکاری نیروی انتظامی در 50 مسجد در ارومیه برگزار می‌شود.

شیدایی با اشاره به اینکه تمام اتحادیه‌های صنفی یک تیم تذکر لسانی متشکل از سه نفر دارند، افزود: 160 تیم تذکر لسانی در شهرهای مختلف آذربایجان غربی فعال است که از این تعداد 40 تیم تذکر لسانی در ارومیه فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: هیئت‌های مذهبی در مسائل مدیحه‌سرایی از وضعیت سنتی انحراف یافته که برای جلوگیری از این موضوع کارگاه آموزشی به واسطه سازمان تبلیغات اسلامی و برنامه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر برگزار شده است.