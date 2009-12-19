به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد ابراهیم پور درباره طرح هیئت امنایی شدن مدارس افزود: بر اساس آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی در مدارس، شورای مدرسه یا خیر مدرسه ساز می توانند درخواست هیئت امنایی شدن مدرسه را به ادارات آموزش و پرورش مناطق ارسال کنند و ادارات آموزش و پرورش مناطق بعد از بررسی شرایط مدرسه موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به شورای آموزش و پرورش استان ارسال می کنند.

وی ادامه داد در شورا اگر موضوع هیئت امنایی شدن مدرسه به تایید رسید مدرسه به صورت موقت و به مدت یکسال هیئت امنایی می شود. بعد از یکسال و طی بررسیهای انجام شده اگر عملکرد آن مدرسه رضایتبخش بود به صورت دایم هیئت امنایی می شود.

همچنین بر اساس این آیین نامه باید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا استان با هیئت امنایی شدن مدارس موافقت کند.

ابراهیم پور به تعداد اعضای هیئت امنایی شدن مدارس اشاره کرد و ادامه داد: اعضای هیئت امنایی شدن مدارس شامل مدیر مدرسه، یکنفر از معاونان آموزشی مدرسه، یکی از کارکنان آموزشی، رئیس انجمن اولیاء و مربیان، یک نفر از اولیای دانش آموزان، دو نفر از صاحبنظران حوزه و دانشگاه، یکنفر خیر یا معتمد محل، یکنفر از اعضای شورایاری محله یا موسسات فرهنگی و ورزشی و یکنفر از اعضای هیئت مدیره مراکز تولیدی و خدماتی خواهد بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش، اختیارات هیئت امنا را تصویب برنامه سالانه مدرسه، تصویب بودجه مدرسه، بررسی مسائل پرورشی، بررسی طرحها و برنامه ها، توسعه و تجهیز مدرسه، تولید کتاب و مواد آموزشی، پیشنهاد انتصاب مدیر، درخواست تامین معلم، تصویب نحوه پرداخت کارانه و پاداش به کارکنان، تصویب تراز مالی مدرسه عنوان کرد.