با نهادینه کردن قواعد اعتراض از حوادث اخیر فرصت بسازیم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است : حضور با شکوه شما در نماز جمعه و شعار خاطره انگیز استقلال ،آزادی ،جمهوری اسلامی ، نمایش انسجام و قدرت نمایی به دشمنان بود که بدانند ملت ایران هوشیار و متحد است. حضور شما آرامش ، امنیت و وحدت ملی را تقویت کرد. مدیریت شعارها و سخنان حکیمانه حضرات آیات امامی کاشانی و امینی، شرکت نخبگان و اقشار مختلف نشان داد که دشمنان ما، هنوز ملت ایران را نشناخته اند .

حضور شما در پاسخ به اهانت کنندگان به عکس امام و رهبری نشان داد که اعتراضات باید قاعده مند باشد . درحقیقت دموکراسی دو روی یک سکه است. مشارکت یک روی آن است که مردم با کمک آن دولتها را انتخاب می کنند.روی دوم آن اعتراض و انتقاد است که دولتها وحکومتها را در مقابل مردم پاسخگو می کند. هر چند که سابقه مشارکت در ایران سی ساله است اما عمر اعتراض و انتقاد کمتر از آن است، مردم و احزاب و فعالان سیاسی و دولتمردان تجربه کمتری در این عرصه دارند.

بهمین دلیل بود که حوادثی که باید کمتر از یکماه و با هزینه های کمتری طول می کشید، چند ماه و با هزینه های زیادتری صورت گرفت. مردمسالاری دینی در حال عبور از مرحله تکاملی خود است و اگر این حوادث در این انتخابات هم پیش نمی آمد در انتخابات بعدی اتفاق می افتاد. همانطور که مشارکت و انتخاب باید از قواعدی پیروی کند اعتراض هم باید از قواعد اخلاقی و سیاسی برخوردار باشد. از یک طرف معترضین باید ارزشهای اخلاقی و انسانی را رعایت کنند و از سوی دیگر در برخورد با معترضین هم باید از قواعد انسانی و اخلاقی استفاده شود. پیشنهاد من این است که با تمرین و نهادینه کردن این قواعد از حوادث اخیر یک فرصت بسازیم و گام بلند دیگری را به سوی مردمسالاری دینی برداریم . همه به مردم و نظام کمک کنیم که از این مرحله عبورکند نه آنکه عده ای بخواهند تسویه حساب کنند و یا منافع شخصی و حزبی خود را پیگیری کنند و مردم و نظام را از رفتن به جلو باز دارند.

امروز همانطورکه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فرمودند روز پرهیز از تفرقه و تقویت آرامش و امنیت در کشور است. لازمه این کار این است که بار دیگر دستهای یکدیگر را بفشاریم ، از اهانت و تخریب و بد اخلاقی دست بکشیم ، ارزشهای اخلاقی و انقلابی را حفظ کنیم ، از متهم کردن یکدیگر و فرافکنی پرهیز نماییم . همه مسئولانه وبا اخلاق وگذشت با شرایط کنونی برخورد کنیم . بگذارید هرکسی که می خواهد ازما جداشود خودش این کار را انجام دهد. ثابت کنیم که این سخن نبوی که "کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته "الگو وسرمشق ماست .

اینکه بلافاصله پس از حضور با شکوه شما یکی از رسانه های خارجی با نقل قول از مصاحبه با یکی ازسران معترضین جمله تنش آمیزی را پخش کرد تا اقدام بزرگ شما را تحت شعاع خود قرار دهد . یا آنکه جملات تندی از سوی یکی از مدیران رسانه ای داخلی کشور اظهار و منتشر شد تا از فروکش شدن افراطی گرایی جلوگیری شود و همچنین سکوت رسانه های خارجی در انعکاس اخبار حضور شما بیانگر عصبانیت آنها از حضور میلیونی شما و ترس آنها از پایان یافتن تفرقه و اختلاف در داخل کشور و موفقیت شماست . کسانی که در این حماسه پر شکوه شرکت نکردند فرصت مهمی را از دست داده اند که امیدوارم تا دیر نشده جبران کنند .

دشمنان ما درصدد بوده وهستند که توجه و قهرشما را ازخودشان به سوی خودتان برگردانند تا شبانه به خانه مان حمله کنند. نباید به دام دشمن بیافتیم . ما هرچه فریاد داریم باید بر سر انها بزنیم وباخود، دوست و مهربان وبرادرباشیم .

مولای ما علی ابن ابیطالب به نقل از پیامبر خدا (ص) در نامه 47 می فرماید " و صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام " آشتی بین خودتان از یکسال نماز و روزه بالاتر است . وحدت و انسجام خود را در مسیر امام و پشت سر رهبر انقلاب اسلامی حفظ کنیم.