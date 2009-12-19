به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته دهم مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور که از گروه "الف" برگزار شد، تیم فوتبال شهرداری تبریز موفق شد با نتیجه 2 بر صفر از سد پیام مشهد عبور کند.

در این دیدار که در ورزشگاه تختی تبریز برگزار شد، سهراب انتظاری(40) و علی کریمی(86) برای تیم فوتبال شهرداری تبریز گل زدند.

در سایر دیدارهای هفته دهم مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "الف" نتایج زیر بدست آمد:

* شیرین فراز کرمانشاه 2 - مس سرچشمه رفسنجان یک

* شن سا اراک 2 - داماش گیلان 2

* فولاد اهواز 2 - گل گهرسیرجان یک

* گسترش فولاد تبریز صفر - نساجی مازندران صفر

* مهرکام پارس تهران 3 - پتروشیمی تبریز یک

* برق شیراز یک - نفت تهران یک

کوثر لرستان 3 - آلومینیوم هرمزگان 3

جدول رده بندی گروه الف:

1- شهرداری تبریز 26 امتیاز

2- نفت آبادان 18 امتیاز(تفاضل گل 5+)

3- اتکای گلستان 18 امتیاز(یک بازی کمتر - تفاضل گل 5+)

4- تربیت یزد 16 امتیاز(یک بازی کمتر)

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13- داماش لرستان 7 امتیاز

14- شاهین اهواز 6 امتیاز(یک بازی کمتر)