به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته دهم مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور که از گروه "الف" برگزار شد، تیم فوتبال شهرداری تبریز موفق شد با نتیجه 2 بر صفر از سد پیام مشهد عبور کند.
در این دیدار که در ورزشگاه تختی تبریز برگزار شد، سهراب انتظاری(40) و علی کریمی(86) برای تیم فوتبال شهرداری تبریز گل زدند.
در سایر دیدارهای هفته دهم مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور در گروه "الف" نتایج زیر بدست آمد:
* شیرین فراز کرمانشاه 2 - مس سرچشمه رفسنجان یک
* شن سا اراک 2 - داماش گیلان 2
* فولاد اهواز 2 - گل گهرسیرجان یک
* گسترش فولاد تبریز صفر - نساجی مازندران صفر
* مهرکام پارس تهران 3 - پتروشیمی تبریز یک
* برق شیراز یک - نفت تهران یک
کوثر لرستان 3 - آلومینیوم هرمزگان 3
جدول رده بندی گروه الف:
1- شهرداری تبریز 26 امتیاز
2- نفت آبادان 18 امتیاز(تفاضل گل 5+)
3- اتکای گلستان 18 امتیاز(یک بازی کمتر - تفاضل گل 5+)
4- تربیت یزد 16 امتیاز(یک بازی کمتر)
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13- داماش لرستان 7 امتیاز
14- شاهین اهواز 6 امتیاز(یک بازی کمتر)
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