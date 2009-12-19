90 درصد بیمارستانهای فرسوده کشور نیازمند بازسازی و جایگزینی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، محمدجعفر علیزاده دقایقی پیش در حاشیه بازدید از برو‍ژه های بیمارستانی شهرستان قائم شهر گفت: هم اکنون بیشتر بیمارستانهای قدیمی در کشور یک طبقه است و نمی توان خدمات پیشرفته پزشکی را در آنها ارائه کرد و البته بخشی از بیمارستانهای قدیمی با هزینه های کمی قابل بازسازی و نوسازی است.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی با اشاره به اینکه با حمایت دولت 53 پروژه بیمارستانی برای جایگزینی بیمارستانهای فرسوده در دور دوم سفر هیئت دولت به استانها به تصویب رسیده است، گفت: بزودی این پروژه ها که هم اکنون در حال اخذ کمیسیون ماده 32 است اجرایی خواهد شد.

علیزاده تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت در سفرهای استانی بیمارستانهای تخریبی تجمیع و به بیمارستانهای جنرال تبدیل خواهند شد.

وی اضافه کرد: در این خصوص 53 پروژه بیمارستانی در قالب بیمارستانهای با تعداد 450 تا 500 تخته خوابی اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه برای ساخت وساز در بخش بیمارستانهای کشور دولت باید سالانه اعتبارهای زیادی را اختصاص دهد، خاطرنشان کرد: تحقق حداقل 400 میلیون تومان اعتبار در سال برای اجرای بیمارستانهای جدید و در حال ساخت می توان شاخصهای بهداشتی را در این ارتقاء داد.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی برای بازدید از چهار پروژه بیمارستانی شهرهای چالوس، آمل، قائمشهر، ساری و بهشهر امروز شنبه به مازندران سفر کرده است.