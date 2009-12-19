به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی صبح شنبه در دیدار با آیت‌ الله مهدوی کنی گفت: فعالیتهای این معاونت در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ‌ریزی شده است که در برنامه ‌ریزی ‌های طولانی مدت، تنظیم سند 20 ساله فعالیتهای فرهنگی بر مبنای بخشهایی که گفته شد، تدوین شده است.

وی با گرامیداشت ایام الله محرم الحرام، سالروز شهادت دکتر مفتح و هفته وحدت حوزه و دانشگاه، دیدار مجموعه فرهنگی وزارت علوم با آیت‌ الله مهدوی کنی در نخستین ماه‌ شروع دور جدید فعالیتهای این معاونت، را در پیشبرد اهداف کلان فرهنگی مجموعه آموزش عالی کشور مفید دانست.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم همچنین گزارشی از فعالیتهای چهار سال گذشته معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم را ارائه داد و افزود: سیاستگذاریها و برنامه ‌‌ریزیهای فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت علوم در دانشگاهها در راستای تحقق تربیت دانشجویان متعهد، فاضل و با ادراک بالا انجام شده است.

وی فضای دانشگاهها را در شروع دوره دولت نهم، سیاست زده عنوان کرد و گفت: با تلاش وزارت علوم و معاونت فرهنگی این فضا شکسته شد و در حال حاضر شاهد فضای ادراکی مناسبی در سطح دانشگاهها هستیم.

دیدار مدیران و مسئولان فرهنگی وزارت علوم با آیت ‌الله مهدوی کنی شنبه 28 آذرماه انجام شد.